TSE reitera que revisión de actas del Procurador no tiene efecto por el principio de preclusión





13/10/2021 - 12:48:23

Correo del Sur.- La Procuraduría General del Estado, a la cabeza de Wilfredo Chávez, comenzó el anterior lunes la revisión de actas del proceso electoral de 2019 con la finalidad de determinar si hubo o no fraude como se denunció en ese entonces. Tal como lo hizo antes de que inicie la verificación, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó que este proceso no tiene ningún efecto por el principio de preclusión. “En el derecho electoral boliviano se ha introducido hace mucho tiempo un principio que es fundamental, el principio de preclusión, de modo que los actos pasados ya no se revisan, no tiene ningún efecto”, explicó el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, en Sucre. Recordó que las actas digitalizadas del proceso electoral de 2019 están en la página web del TSE y que cualquier persona o autoridad puede consultarlas. Consultado sobre si el caso está cerrado para el TSE, Hassenteufel respondió: “Por supuesto que sí”. Recalcó que una posición contraria, “sería atentar” el principio de preclusión. Finalmente, indicó que las revisiones de actas pueden tener “el efecto que quieran darle los interesados”. “Cada uno puede obtener la versión que quiere, pero el Órgano Electoral no opina sobre eso”, reforzó.