Descubren que Android rastrea tu móvil aunque no le des permiso para hacerlo





13/10/2021 - 09:59:48

RT.- Investigadores de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido) y el Trinity College (Dublín, Irlanda) han publicado este mes un estudio en el que advierten que varias compañías de 'smartphones' con sistema operativo Android rastrean tu móvil en todo momento. Según los investigadores, esto ocurre incluso si el usuario vela por su privacidad digital y toma precauciones básicas, como eliminar aplicaciones sospechosas y rechazar propuestas de seguimiento de sus acciones al instalar una nueva 'app'. Los expertos concluyen que, hagas lo que hagas, existen las llamadas "aplicaciones del sistema", que generalmente vienen instaladas por defecto en la memoria RAM del dispositivo y son casi o totalmente imposibles de eliminar. Tras analizar los hábitos de intercambio de datos de algunas variantes populares del sistema operativo Android, incluidas las desarrolladas por Samsung, Xiaomi y Huawei, los autores del estudio concluyen que "con poca configuración", desde el primer momento e incluso cuando el móvil está inactivo, estas aplicaciones enviarían incesantemente los datos del dispositivo a los desarrolladores del sistema operativo y a una gran cantidad de terceros. Si bien algunas de las aplicaciones del sistema son indispensables y suelen usarse a diario (como las de la cámara o las de mensajería) hay muchas otras que no dejan de compartir información privada, aunque quizá el usuario nunca las haya abierto. Por ejemplo, en el caso de Samsung, la 'app' LinkedIn envía "datos de telemetría" a los servidores de Microsoft, incluidos detalles como el identificador único del dispositivo y la cantidad de aplicaciones de Microsoft que hayan instalado en él. Además, dichos datos también se comparten con cualquier proveedor de análisis con el que la 'app' se haya conectado, como Google Analytics. Otro ejemplo de esto es la aplicación de mensajería de Google, que viene preinstalada en los teléfonos de Xiaomi, y que comparte marcas de tiempo de cada interacción del usuario con Google Analytics, además de registros de cada mensaje de texto que se envía. Cuando se reúnen los datos provistos por estas y muchas otras 'app' del sistema, se crea una "huella digital" única que puede ser utilizada para rastrear un dispositivo y, por lo tanto, saber quién es el usuario. Por último, los investigadores subrayan que Google no establece reglas sobre si los desarrolladores pueden recopilar esta información, haciéndolo únicamente sobre lo que se les permite hacer con ella una vez recopilada. Por esta razón, las 'app' del sistema son capaces de eludir la configuración de exclusión explícita de privacidad del usuario, ya que trabajan en un segundo plano, al margen de que hayan sido abiertas.