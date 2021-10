No quiero entrar en conflictos con toda esta mierda: The Rolling Stones dejan de tocar Brown Sugar tras las críticas





13/10/2021 - 09:14:11

RT.- Desde que la icónica banda británica The Rolling Stones emprendió el pasado 26 de septiembre su gira por Estados Unidos, no han interpretado ni una sola vez su famosa canción 'Brown Sugar', que fue lanzada en 1969 y es la segunda canción más reproducida en su catálogo de actuaciones en vivo después de 'Jumpin 'Jack Flash'. Esta canción siempre ha estado rodeada de polémica, ya que trata temas delicados como la esclavitud, la violación, el sadomasoquismo y el racismo. En una reciente entrevista con Los Angeles Times, Mick Jagger y Keith Richards declararon que ya no interpretaban la canción para evitar "conflictos". "Estoy tratando de averiguar […] dónde está el problema. ¿No entendieron [el público] que se trataba de una canción sobre los horrores de la esclavitud? Pero están tratando de enterrarla. Por el momento, no quiero entrar en conflictos con toda esta mierda", dijo el guitarrista de 77 años, Keith Richards. Por su parte, Mick Jagger, de 78 años, señaló que habían tocado 'Brown Sugar' todas las noches desde 1970, y que sacarla de la lista de actuaciones en vivo era también un experimento para ver "cómo va", aunque no descartan "volver a incluirla" en algún momento. La última vez que The Rolling Stones interpretaron 'Brown Sugar' en vivo fue el 30 de agosto de 2019 en el Hard Rock Stadium de Miami, en Florida.