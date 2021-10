Muere en prisión por covid-19 el exministro de Defensa de Venezuela; su familia dice que estaba vacunado





13/10/2021 - 08:10:36

El exministro de Defensa de Venezuela, Raúl Isaías Baduel, falleció este martes en una prisión de Caracas. Así lo confirmó en un mensaje en Twitter el fiscal general Tarek William Saab, quien explicó que Baduel murió de un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de la covid-19. Según Saab, el fallecimiento se produjo "mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y (habiendo) recibido la primera dosis de la vacuna". "No he recibido una llamada de ninguna persona del gobierno", dijo su esposa Cruz Zambrano al canal de televisión por internet EVTV. Zambrano se mostró escéptica de que su esposo, a quien había visto por última vez hace cuatro semanas, hubiera contraído covid. "No es cierto", dijo, señalando su reciente vacunación. Baduel, quien era considerado un preso político por la oposición y por organizaciones de derechos humanos, se encontraba detenido en "El Helicoide" en Caracas, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Baduel asumió la cartera de Defensa entre 2006 y 2007, bajo la presidencia de Hugo Chávez. Sin embargo, en 2010 fue condenado por "delitos contra el decoro militar, sustracción de fondos y abuso de autoridad". Tras casi 7 años en la cárcel militar de Ramo Verde, en 2015 le otorgaron medida de libertad condicional con restricciones aunque en 2017 se la revocaron. Según recuerda el diario El Nacional, ese mismo año el general retirado terminaba de cumplir su condena y debía salir en libertad, pero un día antes el gobierno de Nicolás Maduro lo acusó de traición a la patria e instigación a la rebelión, por lo que aún permanecía preso. Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Baduel, el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, acusó al régimen de Maduro de haberlo "asesinado". "Al general Raúl Baduel lo asesinó la dictadura. Lo secuestró, lo torturó y le negó atención médica. Tras doce años de brutal sufrimiento, Baduel es el décimo preso político que muere en manos del régimen", señaló Guaidó en sus redes sociales. Cercano a Chávez El general en alguna ocasión atribuyó su situación a que después de ser uno de los más estrechos colaboradores del fallecido Hugo Chávez se convirtió en uno de sus más prominentes críticos, oponiéndose a la reforma constitucional impulsada por este en 2007. Fue compañero de promoción de Chávez en la academia militar y además formó parte del grupo de cuatro militares fundadores del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, germen del Movimiento Quinta República, partido con el que Chávez llegó a la presidencia. Incluso llegó a ser el encargado de liderar la operación "Restitución de la Dignidad Nacional", con la que el presidente Chávez regresó a su cargo tras el golpe de Estado del 14 de abril de 2002. Con la muerte de Raúl Isaías Baduel ya son 10 los #PresosPolíticos que fallecen bajo custodia. La responsabilidad sobre la vida y la salud de cualquier detenido recae sobre el Estado. Se exige continuamente tratamiento médico para los presos. Casi nunca hay respuesta adecuada. — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) October 12, 2021