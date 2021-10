Alanes abre mercado ilegal de coca a un costo de $us 800 mil





Página Siete.- Sobre escombros de cemento, dentro de un precario galpón, el dirigente afín al MAS Arnold Alanes inauguró ayer un mercado ilegal de coca, en la zona Urujara, y volvió a generar preocupación entre los productores de la hoja que lo acusan de dividir al sector. El dirigente dijo que se levantará una moderna infraestructura en un terreno de 4.000 metros cuadrados, comprado -aparentemente- a un ciudadano chino por 800 mil dólares. Legisladores del MAS expresaron criterios contrarios sobre dicha inauguración. “Estamos inaugurando nuestro mercado de Adepcoca, tenemos un programa, vamos a presentar el proyecto, no solo para la comercialización, sino para la industrialización, son aproximadamente 4.000 metros cuadrados, vamos a construir un mercado para cubrir todas las necesidades. Va a tener su auditorio, consultorios médicos, comedores, todo”, declaró Alanes en medio del festejo. Afirmó que ya se pagó un 50% de un total de 800 mil dólares que costaría todo el terreno. Dijo que las regionales que componen Adepcoca ya aportaron a 50.000 bolivianos “y vamos a aprobar (un voto resolutivo) para los aportes (…) El mercado de Villa Fátima ha quedado muy pequeño para 40.000 socios, este nuevo mercado va dar para más socios”, afirmó. Legisladores del MAS “Es ilegal un nuevo mercado, se pueden hacer nuevos centros de acopio, pero no un nuevo mercado y el ministro (de Desarrollo Rural, Remy Gonzales) debe respetar nuestra Ley 906, de la hoja de coca”, afirmó el diputado del MAS Andrés Flores, a tiempo de rechazar las acciones de Alanes. Pidió al ministro Gonzales a no emitir nuevas resoluciones o instructivos que den paso a la apertura de un nuevo mercado de la hoja de coca. La pasada semana, tanto el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, como el de Diputados, Freddy Mamani, llamaron a la unidad al sector cocalero y evitar la confrontación. Sin embargo, Rodríguez fue más tajante y calificó de “ilegal” la apertura de un tercer mercado de coca, pues contraviene las normas sobre el cultivo y comercialización de coca. En efecto, un acuerdo suscrito en 2008 entre el gobierno de Evo Morales y Adepcoca, además de la Ley 906, reconocen como los dos únicos espacios legales de comercialización de coca al mercado de Villa Fátima, en La Paz, y al de Sacaba, en Cochabamba. Pese a ello, la diputada Gladis Quispe, representante de los Yungas, habló de una supuesta “jurisprudencia” que permitió en 2020 la autorización del “traslado del mercado” de Adepcoca a otra zona, como lo hizo el Ministerio de Desarrollo Rural en favor de otra dirigente afín al MAS, Elena Flores. Por medio de una resolución de esa cartera de Estado, calificada de inconstitucional por los abogados de los cocaleros, el Gobierno autorizó la venta de coca en la zona Kalajahuira. “Lo que hace el señor Alanes es completamente ilegal y esta es una nueva provocación del Gobierno, por esto el conflicto no va a parar si siguen violando las leyes”, afirmó el expresidente de Adepcoca Armin Lluta. En ese contexto, la abogada de Adepcoca, Evelin Cossío, recalcó que en una asamblea con más de 30.000 socios presentes se determinó que tanto la elección de Alanes, como la de su rival, Lluta, quedaban anuladas y ninguno tiene representación legal o económica sobre la institución, que al momento está administrada por un comité electoral que convocó a elecciones para el 22 de noviembre. Vigilia y atentados



