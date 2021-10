Del Castillo sobre Calvo: Es un cáncer para nuestra sociedad





13/10/2021 - 06:34:45

La Razón.- “Es una persona que no le hace bien al país, que no le hace bien al departamento de Santa Cruz y, evidentemente, es un cáncer para nuestra sociedad”. Así, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, respondió al presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, que este martes se refirió a la wiphala como “un trapo”. “Es una persona nefasta para la democracia boliviana, en lo personal creo que algo está interrumpiendo que pueda hilar dos o tres frases coherentes, esto lo vemos en sus pequeñas expresiones”, sostuvo Del Castillo sobre las declaraciones de Calvo durante una entrevista en la red Bolivisión. Calvo llamó “malagradecidos” y “cuervos” a los que participaron de la convocatoria al llamado ‘wiphalazo’, y aseguró que “un trapo no hace nada, un trapo no nos representa”, en referencia a la wiphala. “Esta persona tiene una actitud totalmente patronal, cree que el pueblo boliviano o el pueblo cruceño es su sirviente, son sus esclavos, cree que está viviendo en la colonia cuando los pueblos indígenas, las mujeres tienen que ser serviles, es lamentable el rol que está jugando porque está demostrando una visión incorrecta de Santa Cruz”, apuntó. Del Castillo resaltó que un millón de personas se movilizaron por la reivindicación de la wiphala. “Es lamentable este tipo de actitud, que lo único que hace es dar mal imagen de los cruceños”, sostuvo.