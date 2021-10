Defensa: Gobierno mintió a CIDH al decir que Añez tuvo 1.606 visitas médicas





13/10/2021 - 06:31:52

Página Siete.- Abogados de la expresidenta Jeanine Añez denunciaron ayer que el Gobierno faltó a la verdad en el informe que remitió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al decir que la exmandataria recibió 1.606 visitas médicas durante su reclusión en el penal de Miraflores, por el caso del supuesto “golpe de Estado”. “Ha habido una asimetría, una desigualdad en la valoración probatoria, la falta de veracidad sobre ciertos elementos. El Estado boliviano asegura que la exmandataria ha recibido 1.606 visitas médicas, (situación) que no ha acontecido”, denunció Luis Guillén, abogado de Añez. Jeanine Añez fue detenida el 13 de marzo de este año y permanece recluida en la cárcel de Miraflores de La Paz. La expresidenta había solicitado a la CIDH las medidas cautelares para que pueda recibir un tratamiento médico adecuado y asumir defensa en libertad, debido a su delicado estado de salud. La instancia internacional analizó la petición y en los primeros días de septiembre pidió al Gobierno un informe sobre la situación de la exmandataria. El Gobierno respondió que Añez recibe atención médica en la cárcel, por lo que no correspondería darle las medidas cautelares. Es así que la CIDH desestimó la solicitud el pasado viernes, pero anunció que continuará monitoreando la situación de la expresidenta. Guillén denunció que el Gobierno, en su informe, reportó que Añez recibió 1.606 visitas médicas, y si fuera cierto eso, es incomprensible que no haya restablecido su salud, lo que pone en duda esa versión. Según ese dato, la expresidenta habría recibido casi 10 visitas médicas en cada jornada, en al menos 170 días de reclusión entre marzo a agosto. En ese sentido, el abogado dijo que esa información no corresponde a la verdad, porque incluso la defensa de la expresidenta tuvo complicaciones para visitarla. Agregó que las autoridades de Gobierno contabilizaron incluso los ingresos de fiscales e investigadores que entraron a la cárcel a tomar declaración a Añez como si fueran visitas. “En toda la documentación que adjunta el Estado de Bolivia, incurre en falsedades, en imprecisiones y en vulneraciones. Por ejemplo, un caso sencillo, yo que soy la abogada, estoy registrada como enfermera”, señaló la abogada Norka Cuéllar. Los abogados mencionaron que en el informe del Gobierno también se hace creer a la CIDH que Jeanine Añez tiene un televisor, internet, baño privado, equipamiento médico e incluso un frigobar en la cárcel. Para los juristas las autoridades faltaron a la verdad solo para que la instancia internacional niegue las medidas de protección a su defendida. Añez fue procesada por dos causas en el caso “golpe”: la primera por delitos de terrorismo, sedición y conspiración; y la otra por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes; en ambos se dispuso su detención preventiva. Por el segundo caso, la exmandataria solicitó la cesación a su detención, pero su pedido fue rechazado ayer por la justicia. “Se ha llevado a cabo una audiencia de apelación en referencia a la solicitud de cesación a la detención preventiva, basada en los elementos de salud, esto ha sido resuelto por la jueza Claudia Castro, ahora vocal, denegando la solicitud”, refirió Guillén. Respecto a los juicios contra la exmandataria, el presidente de la Comisión de Justicia Plural, Andrés Flores, señaló ayer que serán los próximos parlamentarios que asuman esa comisión quienes traten las cuatro proposiciones acusatorias contra Añez. “Se está terminando nuestra gestión de la comisión, toda vez que es hasta noviembre, posiblemente tratemos en la siguiente gestión con nuevas comisiones”, señaló.