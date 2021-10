Las cinco polémicas frases de Luis Arce en el wiphalazo en Cochabamba





12/10/2021 - 17:38:21

Opinión.- El presidente de Bolivia, Luis Arce, participó hoy del "wiphalazo" y dejó cinco frases destacadas, durante su discurso. Entre los temas que abordó, estuvo la reivindicación de la wiphala como un "símbolo de lucha" y que representa a las "mayorías de los pueblos" de América Latina y cuestionó a quienes no entienden e ignoran "nuestros orígenes". También dedicó espacios significativos de su discurso a recordar el supuesto "golpe de Estado" de 2019 y vertir críticas hacia la oposición, al paro cívico de ayer y señaló que si las fuerzas disidentes "no respetan" el triunfo de las elecciones de octubre del año pasado, saldrán a las calles. 1. "SI NO QUIEREN RESPETAR NUESTRO TRIUNFO..." "No quieren respetar nuestro triunfo, lo que no ganan en las urnas quieren ganarlo a través de otros mecanismos antidemocráticos (...) Tenemos un pueblo popular que hará defender su voto en las calles. Si no quieren respetar lo logrado en las urnas, nos vamos a hacer respetar en las calles", expresó la máxima autoridad del país en respuesta a los puntos de bloqueo de ayer, durante la jornada de paro cívico. 2. EL PARO FUE CONVOCADO POR LA "DERECHA GOLPISTA-ASESINA" "Ayer nuevamente los cívicos, la derecha golpista asesina convoca a paros, convoca nuevamente a que en las calles se maltrate a la gente", dijo Arce respecto a los acontecimientos acaecidos en territorio nacional, en los que en algunos municipios hubo manifestaciones en contra del Gobierno. 3. EL PUEBLO "DECIDIÓ TRABAJAR" "Ayer el pueblo boliviano, sabio como es, nos dio la señal, entre trabajar y parar. El pueblo boliviano decidió trabajar en los nueve departamentos. El pueblo empieza a sentir los resultados de un Gobierno del pueblo y para el pueblo", ponderó el jefe de Estado. 4. "TENEMOS QUE MANTENERNOS UNIDOS" "El pueblo reclama justicia, pero hay requisitos que debemos cumplir nosotros y el pueblo. Tenemos que mantenernos unidos, es un requisito indispensable e indiscutible para avanzar en nuestro proceso de cambio", dijo Arce al momento de señalar que el pueblo boliviano exige justicia por los hechos ocurridos tras el supuesto "golpe de Estado" del 2019. 5. "LA WIPHALA SE RESPETA" "La wiphala es lucha. No solo flamea en Bolivia. La hemos visto flamear en Colombia, en épocas de resistencia. La hemos visto flamear en Chile y en todos los países porque es símbolo de unidad, de lucha, de resistencia de los pueblos de América Latina, de nuestra Abya Yala. La wiphala, hermanas y hermanos, ¡se respeta!”.