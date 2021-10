Arce advierte : Si no quieren respetar las urnas, nos vamos hacer respetar en las calles





12/10/2021 - 17:17:43

En un discurso en la ciudad de Cochabamba, el presidente Luis Arce advirtió a la oposición con hacer respetar en las calles la decisión de las mayorías, en alusión a la victoria que obtuvo el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las urnas. El pronunciamiento del mandatario se dio durante una masiva concentración del evento denominado “wiphalazo” donde hizo mención que ayer la población prefirió trabajar y no acatar el paro cívico que había sido convocado por el movimiento cívico. “Ellos intentan dividirnos, ellos buscan dividirnos y nosotros les decimos acá, desde la plaza San Francisco, desde todos los puntos donde se está viendo concentraciones de cientos de miles de bolivianas y de bolivianos, que el golpismo no pasará, aquí está el pueblo para defender su democracia”, aseveró el mandatario en el evento del “wiphalazo” en La Paz. “Los que decían defender la democracia, hoy se oponen a respetar la mayoría popular pero hermanas, hermanos, tenemos a un pueblo que va hacer respetar su voto popular en las calles si no quieren respetar en las urnas, nos vamos hacer respetar en las calles, hermanas, hermanos”, afirmó. El jefe de Estado aprovechó su discurso en el evento para cuestionar el llamado del Comité Pro Santa Cruz al paro cívico que no tuvo convocatoria el 11 de octubre. “Hermanas y hermanos, ayer (lunes) el pueblo boliviano, una vez más, le dio una lección a la derecha golpista, asesina, antidemocrática. El golpismo quería parar y el pueblo boliviano le dijo ‘A trabajar’”, aseveró. “La unidad es el requisito para seguir avanzando en el proceso de cambio, la unidad es la garantía para que nosotros mantengamos la democracia”, dijo el presidente Arce. Este martes, miles de personas, representantes de organizaciones sociales y de la población civil, se concentraron en la ciudad de El Alto para descender en una marcha pacífica hasta la plaza San Francisco, de la ciudad de La Paz, lugar donde se realizó el acto central para reivindicar a la whipala.