Arias pregunta a la Defensoría del Pueblo si investigará a agresores de mujeres en día del paro

El alcalde Iván Arias lanzó este martes una serie de cuestionamientos a la Defensoría del Pueblo, entre ellos si investigará las agresiones a mujeres, en el Día de la Mujer Boliviana, por el solo hecho de llevar un barbijo con la tricolor y criticó a “grupos paramilitares” del Movimiento Al Socialismo que amedrentan bajo “el ojo ciego” de efectivos policiales.



“Lo triste es la violencia con la que se mueven grupos de paramilitares del MAS que con acciones violentas agreden a mujeres. ¿Dónde está la Defensora del Pueblo? Ayer (lunes), mujeres, una joven que estaba con su perrito, por solo tener barbijo rojo, amarillo y verde, paramilitares la atacaron”, afirmó el alcalde de La Paz que exigió el archivo del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas.



El lunes una mujer, que caminaba con su perro y llevaba un barbijo con los colores de la tricolor boliviana, fue golpeada por un grupo de mujeres que llegó a inmediaciones de plaza Uyuni con gritos de “somos mayoría”, ante la mirada de efectivos policiales que impedían o retiraban a vecinos que bloqueaban una de las vías en la jornada del paro cívico nacional.



“¿Dónde está la defensora del Pueblo? ¿Va iniciar un proceso? ¿Va investigar? La defensora (del Pueblo) en vez de estar defendiendo al pueblo estaba preocupada de sacar fotos a las oficinas de la Alcaldía, lo cual demuestra que en vez de ser una señora que se preocupa por la gente, se preocupa de trabajar por el Gobierno”, dijo el alcalde de La Paz, que calificó de exitosa la protesta nacional del lunes contra un paquete de leyes que conculcan libertades individuales y democráticas.



El alcalde de La Paz criticó a efectivos policiales que con motocicletas y con gas lacrimógeno retiraron el lunes a vecinos de calles y plazas, que acataban el paro cívico, pero no protegían a los paceños agredidos por quienes gritaban “somos mayoría”.



“La violencia no ha surgido ayer (lunes) de los que protestaban, ha surgido de grupos paramilitares que actúan bajo la tutela, bajo el ojo ciego, quiero decir de la Policía, la Policía se hace la sorda, se hace la ciega ante estos grupo que generan violencia”, dijo Arias.



El burgomaestre, que destacó el protagonismo de gremiales y vecinos que protestaron el lunes contra el proyecto de ley de antilegitimación, afirmó que si los amedrentamientos hubieran surgido de quienes protestaban, habría cientos de procesados y perseguidos.



“Llamo la atención de lo que está ocurriendo en La Paz y Bolivia, grupos que se dedican a amedrentar, a lanzar amenazas y no hay nadie que les diga nada; les aseguro que si eso (amedrentamiento) viniera del otro lado, mañana tenemos ‘n’ procesados, mañana tenemos ‘n’ perseguidos por acusación de racismo y sedición; a los que dicen cosas ofensivas nadie les dice nada”, dijo.



Arias recordó que los cooperativistas mineros no descartan salir a protestar contra el proyecto de ley antilegitimación al igual que los gremiales y choferes de El Alto que dieron ultimátum al Gobierno para que retire la propuesta porque es atentatoria contra los bienes individuales y libertades democráticas. “Nos hemos sumado a una causa, la defensa de la libertad y el patrimonio individual”, dijo el alcalde de La Paz.