Soldado colombiano sobrevive de milagro a la caída desde un helicóptero tras el fallo de su paracaídas





12/10/2021 - 10:45:12

Un soldado cayó desde una altura considerable luego de que su paracaídas no se abriera al saltar de un helicóptero durante un entrenamiento en la base militar de Tolemaida, en Colombia, informó el Ejército Nacional del país sudamericano en un comunicado. El dramático incidente ocurrió el sábado pasado y fue grabado en video por testigos. El soldado Luis Alfonso Garcés Vila, alumno del curso de paracaidismo, se encontraba en un entrenamiento de operación de salto de línea estática, cuando al saltar del helicóptero el paracaídas que llevaba falló y terminó precipitándose al suelo. No era su día. Con contusiones y una fractura en una de sus piernas fue el parte médico del soldadoLuis Alfonso Garcés Vila, paracaidista de Tolemaida, a quien no le abrió su paracaídas en una de las prácticas rutinarias en la base tolimense. pic.twitter.com/3BlWnLojLm — masnoticias.tol (@TolMasnoticias) October 11, 2021 Tras la impactante escena, uniformados, que se encontraban en tierra, se dirigieron inmediatamente a auxiliar al militar, que posteriormente fue trasladado vía aérea a un hospital cercano. Su diagnóstico era estable, pero aparentemente sufrió una fractura en su pierna derecha, recoge RCN Radio. En el comunicado, el Ejército aseguró que un equipo de expertos de la Escuela de Paracaidismo Militar ya adelanta las averiguaciones técnicas del caso para determinar las causas de lo ocurrido y si efectivamente se trató de un accidente.