Alemania es el primer seleccionado clasificado al Mundial de Qatar 2022





12/10/2021 - 09:01:18

Alemania se convirtió este lunes en el primer seleccionado europeo clasificado al Mundial de Qatar 2022 tras golear por 4 a 0 a Macedonia del Norte y a falta de dos jornadas para finalizar la fase de grupos de las Eliminatorias se convirtió en inalcanzable para su inmediato escolta en el Grupo J, Rumania. El seleccionador de Alemania, Hansi Flick, se mostró "orgulloso" de su equipo tras conseguir el lunes por la noche la clasificación para el Mundial 2022 a falta de dos partidos con un 4-0 sobre Macedonia del Norte, pero pocos dudan de que aún quede mucho trabajo por delante, publica DPA. A falta de 13 meses para la fase final del Mundial de Catar, la revista "Kicker" calificó la clasificación de Alemania como "simplemente lógica" y "esperable" en un grupo en el que estaban Rumanía, Macedonia del Norte, Armenia, Islandia y Liechtenstein. Pese a ello, el resultado es un alivio para Flick porque Macedonia del Norte había sorprendido a Alemania con una victoria en un partido en casa en marzo, cuando llegaba a su fin la era del ex seleccionador Joachim Löw. Flick cambió el rumbo rápidamente, con cinco victorias en cinco partidos desde que asumió el cargo tras la Eurocopa 2020, y consiguió que Alemania sea la primera selección clasificada junto con los anfitriones. "Ahora se trata de seguir por el camino elegido", comentó "Kicker", "porque los mayores retos están por llegar". Hay pocas dudas al respecto, en vista de que pocos consideran que el nivel actual de Alemania esté a la altura de Francia o España, que acaban de disputar la final de La Liga de las Naciones de la UEFA este fin de semana, o incluso de Italia o Bélgica, que quedaron en tercer y cuarto lugar en este torneo. En la actualidad, la selección alemana ocupa el décimo cuarto puesto en la clasificación mundial de la FIFA, por lo que parece inevitable que tenga que enfrentarse a un rival de alto nivel en la fase de grupos del torneo que comenzará en noviembre del año que viene. Según ha podido saber dpa de círculos de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial tiene previsto volver a utilizar su lista de clasificación mundial como criterio principal para la formación de los bombos para el sorteo. Por lo tanto, los siete equipos mejor clasificados estarían en el primero junto con el anfitrión, Catar. Estas plazas las ocupan actualmente Bélgica, Brasil, Inglaterra, Francia, Italia, Argentina y Portugal. Alemania se enfrentaría así a uno de los ocho cabezas de grupo del torneo que se celebrará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022. "Creo que el equipo ha evolucionado", dijo Flick. "Se ha vuelto a ver la mentalidad que hay sobre el terreno de juego. Por supuesto que no todo ha funcionado al cien por cien y ha faltado un poco de precisión, reconoció. "Pero aún así hay que decir: no hemos aflojado nunca". Flick no se mostró preocupado por tener que enfrentarse a equipos fuertes. "Por la calidad de nuestros jugadores, si nos fijamos en dónde juegan, simplemente hay que decir que también tienen calidad para enfrentarse a Italia, España, Francia, Bélgica. Tengo mucha confianza", dijo tras la victoria en Skopie. Pese a ello, el técnico de 56 años también señaló que la selección aún tiene que evolucionar hasta el Mundial. "No sé hasta dónde llegaremos entonces. Pero definitivamente sé que con esta mentalidad, muchas cosas son posibles". La victoria por 4-0 fue posible gracias a un doblete de Timo Werner, acompañado por el primer gol de Kai Havertz y por el tanto decisivo de Jamal Musiala, aunque Alemania podría haber terminado con una cifra aún mayor ante su abrumado rival. Werner contó con los elogios de su entrenador, pero son en realidad los jugadores como Havertz, de 22 años y ganador de la Liga de Campeones con el Chelsea, y Musiala, extremo del Bayern Múnich de 18 años, los que simbolizan la verdadera esperanza para el Mundial. Aunque los veteranos del triunfo de 2014 en Brasil como el capitán Manuel Neuer y Thomas Müller, vuelto a convocar por Flick, pueden apuntalar la nave, está claro que se necesita una renovación juvenil. Karim Adeyemi (19 años), del Red Bull Salzburgo, y Florian Wirtz, el niño prodigio del Bayer Leverkusen, un año más joven, son otros de los que se espera que se impongan en el once inicial más pronto que tarde. Los partidos contra Liechtenstein y Armenia del mes que viene cerrarán oficialmente la fase de clasificación, pero en realidad los preparativos no han hecho más que empezar. "Podemos y debemos mejorar ciertas cosas y evolucionar", dijo Flick. "Hay un largo camino hasta el Mundial".