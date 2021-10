El MAS reacciona y busca mostrar fuerza en las calles con las marchas de hoy





12/10/2021 - 08:10:56

El Deber.- Los sectores sociales afines al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) preparan para hoy varias movilizaciones que han sido llamadas “wiphalazo”. Esto como una respuesta al paro nacional de ayer impulsado por los gremiales y transportistas de Bolivia en rechazo al proyecto de ley Contra el Enriquecimiento Ilícito y Financiamiento al Terrorismo, por considerar que vulnera los derechos de los ciudadanos y viola la Constitución Política del Estado. Los actos impulsados por el oficialismo se realizarán en los nueve departamentos del país y en tres de ellos: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, se tendrá la presencia del presidente del Estado, Luis Arce Catacora, que estará acompañado de otros representantes del partido de gobierno, como el expresidente Evo Morales. El politólogo José Orlando Peralta observó que ahora el Gobierno se ha vuelto reaccionario a las acciones de la oposición, porque mientras estos últimos plantean manifestaciones y marchas, el oficialismo reacciona con movilizaciones. “Es una forma de medir fuerzas políticas, a pesar de que hay que dejar en claro que no se está ni cerca de un proceso electoral. Por eso, solamente se está viendo en la coyuntura que los respaldos ciudadanos continúan vigentes”, expresó el analista. También dijo que al oficialismo no le conviene que se tengan actores políticos, de oposición, que estén vigentes, que interpelen y tenga una mayor legitimidad, porque eso vendría a desgastar la gestión pública del gobierno del presidente Arce Catacora. En tanto, el analista Renzo Abruzzese dijo que se está viviendo en estos días es una “pulseada” entre ambos bandos para ver quién tiene más fuerza. Agregó que la inclusión del presidente Arce en las movilizaciones es una estrategia que se ha venido dando en las últimas semanas. “Están movilizando sus esquemas organizativos, de poder y de representación, por eso en estos casos como no puede presentarse Evo Morales, colocan a quien lo representa”, acotó Abruzzese, sobre estas movilizaciones. Adelantó que este “wiphalazo” no será el último acto de estas características que se realice porque el objetivo de estas concentraciones es mostrar más fuerza y poder de convocatoria. “Dependiendo de lo que ocurra mañana (hoy) podremos ver cómo se encuentra la correlación de fuerzas entre la oposición y el oficialismo en este momento”, complementó el analista. A su vez, el politólogo y abogado Paul Antonio Coca expresó que desde que el MAS es gobierno siempre ha movilizado a sus bases enfocándose en la figura de la correlación de fuerzas, que se puede dar desde el Legislativo hasta la congregación en las calles. “Si la oposición ha generado una acción, la misma tiene que ser contrarrestada con una movilización de personas, además de que el MAS siempre escoge fechas simbólicas para estos actos, en este caso el 12 de octubre”. También recordó que, desde la renuncia de Evo Morales, el partido de gobierno ha perdido fuerza en las calles porque las movilizaciones ciudadanas, a finales de 2019 “han demostrado que el MAS no había tenido la fortaleza que decía tener”. Respuesta del Gobierno El analista y exministro de Autonomías Hugo Siles dijo que las movilizaciones impulsadas por el Gobierno nacional para hoy es una respuesta “democrática” a los cívicos, al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y a la oposición en el país. “El paro que fue convocado, hace algunos días, estuvo antecedido y cargado de una fuerte afirmación con respecto a la recuperación y el fortalecimiento de la democracia, además de otros temas, como el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Pero al tener una fuerte afirmación, acerca de recuperar la democracia, ha generado preocupación en diferentes sectores del MAS porque se estaría reditando los antecedentes de la convulsión social que derivó en el golpe de Estado de 2019”, expresó la ex autoridad. Finalmente, dijo que con la movilización se tiene como objetivo mostrar que en las calles existe “un resguardo ante cualquier otra forma de convulsionar o que se ponga en riesgo el gobierno que encabeza Luis Arce”. Sobre la convocatoria al “wiphalazo”, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que el mismo se realizará en horarios no laborales. “Lo que se ha previsto es que fuera de horarios de trabajo se le brinde un mensaje de solidaridad, de apoyo y de reconocimiento de lo que es la wiphala, un símbolo previsto en nuestra Constitución, y no debería existir ninguna necesidad de desbloqueo o desmovilización”, concluyó.