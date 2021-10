Mesa asegura que el recuento de votos es una caricatura; Procurador llama a presentar pruebas





12/10/2021 - 07:30:24

Los Tiempos.- El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, calificó como una “caricatura” a la actividad de recuento de votos que inició el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, en la ciudad de El Alto. “¿Por qué (la acción) del Procurador General del Estado, haciendo un recuento (de votos) con estudiantes universitarios, suena a caricatura? No, es una caricatura”, dijo Mesa en una entrevista con CNN. Mesa también recordó que el Procurador no tiene atribuciones en el tema electoral y que la única instancia llamada por ley es el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Procurador invita a Mesa, Camacho, Tuto y Villegas a que presenten sus pruebas de supuesto fraude en 2019 ABI.- El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, invitó otra vez a Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y a todos quienes denunciaron la existencia de un fraude en las elecciones de 2019, a participar y presentar sus pruebas en el operativo de revisión “acta por acta” que impulsa esa entidad estatal. La autoridad dijo que, en la primera jornada de esa actividad democrática, se revisaron aproximadamente 4.000 actas electorales de los comicios de 2019. “El objetivo es verificar, es demostrar que, si ha existido algún elemento que ha sido acusado de fraude, o efectivamente las actas han sido correctamente elaboradas e incorporadas en el cómputo nacional electoral”, indicó. Explicó que ese trabajo debía ser realizado por la comisión de la OEA enviada por Luis Almagro al país, pero incumplió ese trabajo y emitió un reporte preliminar, no acordado y no referido al cómputo oficial, el cual dio pie al golpe de Estado de 2019. Chávez añadió que hasta el viernes se prevé concluir con la revisión minuciosa de las actas electorales “buscando democracia y verdad. Acta por acta, vamos a revisar”. Lamentó que, a ese proceso de revisión detallada y pública, no asistieron quienes en 2019 denunciaron un “fraude monumental”, como Mesa, Camacho, Quiroga, Edgar Villegas, entre otros.