Paro fue combatido por la Policía, funcionarios y grupos de choque





12/10/2021 - 07:18:47

Página Siete.- El paro de actividades de ayer en contra de la ley de antilegitimación fue combatido con la Policía, funcionarios y grupos de choque afines al MAS. En varios puntos se registraron escaramuzas y amagues de enfrentamiento. Los efectivos en algunos lugares desbloquearon las vías, en otros aparte de impedir los cortes de ruta, se pusieron en medio de quienes bloqueaban y los grupos de choque para evitar que se desborde la violencia. En Cochabamba, la Policía despejó la avenida Circunvalación, que había sido bloqueada por quienes acataron la paralización de actividades. Los efectivos apelaron a gases para despejar la ruta. En el lugar también se reportaron amagues de enfrentamientos. En La Paz, en el puente Pazos Kanki, los efectivos no permitieron que la gente bloquee. En el lugar también se dio cita un grupo afín al MAS, que realizó una vigilia. Se registró amagues de enfrentamientos entre vecinos y el grupo de choque. En la calle 21 de Calacoto, en la zona Sur paceña, la Policía impidió que se establezcan bloqueos. Los efectivos también separaron a quienes querían cortar la circulación y a quienes formaban parte del grupo de choque que se movilizó en contra de la medida de presión. En la plaza Triangular de La Paz, en la zona de Miraflores, también se manifestaron personas que organizaron bloqueos y grupos de choque que se movilizaron en contra de los primeros; y al igual que en otros lados, se registraron amagues de enfrentamiento. La Policía se hizo presente al lugar y se puso en medio de los dos bandos. En la plaza Uyuni, un grupo de choque se movilizó contra las personas que buscaban cortar el tráfico en ese lugar. “Fuera pitas”, gritaron algunos. La Policía actuó para evitar que haya incidentes mayores. Autoridades y funcionarios El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, fue en persona a desbloquear un punto en la doble vía La Guardia (Santa Cruz). “Salgan a las calles a desbloquear, no puede ser que por algunas personas que tienen cuentas con la justicia nos estemos perjudicando todos”, manifestó la autoridad mientras retiraba una llanta del asfalto. En el sur de Santa Cruz, en la zona Los Lotes, el concejal del MAS José Quiroz también se dirigió a desbloquear con un grupo de personas. “No vamos a permitir que nos coarten el derecho al trabajo. Quiero advertirle a Camacho: el Gobierno no está solo. Vamos a desbloquear las veces que llame a su famoso paro”, expresó la autoridad oficialista. En esa zona, los medios locales reportaron que se registraron escaramuzas entre el grupo de choque y los que buscaban bloquear la vía. La Policía tuvo que intervenir y luego alejó a los dos bandos. En La Paz, la funcionaria Ana. P., cuyo nombre es convencional, declaró que le citaron en la zona Sur desde tempranas horas de la mañana. “Nos citaron las 6:30 de la mañana en Calacoto. Más temprano hubo más pelea con los bloqueadores. Debíamos estar ahí hasta que nos den instrucciones y fueron horas de estar gritando con sol, con frío y con hambre”, contó a Página Siete y pidió mantener en reserva su identidad. En Santa Cruz, en el Plan 3000, también se registraron enfrentamientos entre quienes acataron el paro y personas afines al MAS. La escaramuza se reactivó en la noche, reportaron medios locales. En San Carlos, en Yapacaní, se reportó que personas afines al MAS intentaron levantar un punto de bloqueo que manifestantes erigieron en esa zona. El hecho produjo un enfrentamiento entre los dos bandos. En Potosí se registró una escaramuza en un punto donde se registraban manifestaciones. Sucedió entre una persona que acataba el paro con una bandera tricolor y otra persona que estaba en contra de la medida. En un momento dado, éste le dio un cabezazo al primero y el manifestante reaccionó con un puñete, reportó Gigavisión.