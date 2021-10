Procuraduría inicia revisión de actas electorales de 2019 y exvocales advierten que esa tarea no tiene efecto legal





11/10/2021 - 21:02:13

El Deber.- La Procuraduría General del Estado (PGE) inició este lunes la revisión de actas de las elecciones generales anuladas de 2019. La iniciativa busca descartar el fraude en favor del Movimiento Al Socialismo (MAS). Mientras que un exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), advirtió que el resultado de esa tarea no tendrá efecto legal alguno. “Hemos decidido ir a la verdad, porque tenemos gente que ha sido encarcelada, perseguida y porque en el pueblo quedó la duda si hubo fraude. Vamos a verificar si estas actas han sido producto de engaño o no, o dónde está el fraude”, manifestó el procurador Wilfredo Chávez. El 29 de agosto, Chávez lanzó el desafío de revisar las actas electorales de 2019, pese a que esas elecciones fueron anuladas por ley. Casi en seguida se inició la tarea y el TSE volvió a publicar los resultados pese a que ya no figuraban en su portal internet. ​La intervención: Sin embargo, el ex vocal del TSE, Ramiro Paredes, precisó que la Ley de Régimen Electoral (Ley 026) establece que todo proceso electoral se rige bajo el principio de preclusión y en ese marco esta elección ya feneció. Asimismo, dijo que por ese principio, el resultado que se encuentre en esta “revisión” no tendrá efecto legal alguno. También recordó que cualquier ciudadano puede pedir o realizar la revisión de actas, pero en el caso del procurador es distinto porque es un funcionario público que tiene una tarea específica que cumplir. El abogado especialista en temas electorales, Paul Antonio Coca, también descalificó esta tarea que calificó como “un show” de Chávez. “No está en sus atribuciones y la ley de la Procuraduría no establece estas facultades. La Procuraduría tiene un ejército de abogados que tienen otras funciones, definitivamente, es un show, una aberración política, están usurpando funciones” alertó el profesional. Según el procurador, unos 40 estudiantes egresados de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), además de tres especialistas, serán los encargados de la revisión de la documentación. La tarea tiene tres objetivos: analizar las actas del sufragio, evaluar la tarea que cumplió la OEA y verificar el sustento del informe técnico que emitió la secretaría electoral de ese organismo.