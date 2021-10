Una escuela británica aconseja a los padres que no dejen ver a sus hijos El juego del calamar





11/10/2021 - 19:29:55

Un colegio de la ciudad de Yarm (Inglaterra) ha advertido a los padres de sus alumnos a través de sus redes sociales que tengan en cuenta la clasificación por edad de la popular serie surcoreana de Netflix 'El juego del calamar' a la hora de permitir que sus hijos la vean. "La serie tiene clasificación de 15 años [en realidad es para mayores de 18] y muestra escenas de sexo, desnudez, violencia extrema, autolesiones, suicidio y lenguaje soez. [...]. Si [los niños] no tienen la edad para cumplir la clasificación, entonces no deberían ver esa serie", reza el comunicado difundido por la escuela de Conyers con los pasos a seguir para comprobar la configuración parental en las cuentas de los niños. No es la primera advertencia sobre el impacto negativo de 'El Juego del Calamar', ya que una escuela belga emitió la semana pasada una advertencia, después de descubrir que varios niños estaban recreando el juego 'Luz roja, luz verde', en el que participantes con poco dinero compiten en concursos mortales para conseguir una jugosa recompensa.