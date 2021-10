ASP-B logra acuerdo de descuento tarifario para carga boliviana en 42% por puerto de Arica





11/10/2021 - 19:24:39

ABI.- La Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B) logró este lunes suscribir un acuerdo con su similar chilena, la estatal Empresa Portuaria Arica (EPA), que permitirá un descuento del 42% para el movimiento de carga boliviana en 25 servicios por el puerto de Arica, informó a ABI el gerente ejecutivo de la estatal, Dante Justiniano. Justiniano y el gerente general de la chilena EPA, Rodrigo Pinto, suscribieron el acuerdo en el paso fronterizo de Chungará, luego de varios intentos y tras arduas reuniones para alcanzar el consenso. La autoridad explicó que el acuerdo tendrá vigencia del 1 de septiembre de 2021 al 1 de septiembre de 2024. “Estamos firmando un acuerdo garantizando la continuidad en la prestación de servicios a la carga boliviana con tarifas favorables y beneficiosas para todos los importadores y consignatarios. Como ASP-B siempre ha sido nuestro principio el velar por los intereses de los operadores bolivianos”, afirmó. Empero, precisó que luego de transcurridos 18 meses del documento, es decir en marzo de 2023, ambas partes podrán hacer la revisión para mejorar la prestación de servicios y la movilización de carga boliviana. “Luego de este emprendimiento se trabajará en la revisión de operaciones para perfeccionar los servicios en el puerto de Arica”, afirmó Justiniano. El ejecutivo de la estatal boliviana recordó que desde un principio la ASP-B demostró amplitud y voluntad de trabajo para renegociar un acuerdo que se había suscrito en 2019. La ASP-B planteó una serie de alternativas a su par chilena EPA para lograr un acuerdo concertado y no unilateral, menos impositivo. Por ejemplo, se propuso suscribir un compromiso transitorio de seis o tres meses para no perjudicar la operatividad de la carga boliviana en el puerto de Arica. En ese lapso breve, según Justiniano, se podía trabajar en el análisis y alcances de la propuesta chilena a las nuevas tarifas hasta alcanzar un acuerdo, concertado, amplio, sin imposiciones y de largo plazo sobre las nuevas tarifas por el servicio portuario. El ejecutivo boliviano saludó la disponibilidad de EPA por entender la importancia para ambos países el lograr un entendimiento por el puerto de Arica que beneficia al movimiento del comercio exterior entre los dos países. Reiteró que la estatal boliviana siempre trabajó para evitar perjuicios a los operadores de carga por el puerto de Arica y consignatarios, incluso pagando anticipadamente por los meses de agosto y septiembre más de $us 923.000 a la Terminal Puerto Arica (TPA), concesionaria de la estatal chilena EPA. “Este logro que hemos alcanzado ha sido resultado de una serie de reuniones de carácter virtual, de notas, llamadas y conversaciones que hemos sostenido con el operador portuario chileno y que el día de hoy (lunes) se ha concretizado”, dijo en rueda de prensa el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales.