Cooperativistas rechazan ley antilegitimación y advierten a Arce: Reflexionamos o nos vamos a ver en las calles





11/10/2021 - 19:01:37

Erbol.- Los mineros auríferos y la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol) se declararon en emergencia en rechazo al proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, por lo cual advirtieron al presidente Luis Arce que respete la Constitución o se la harán respetar en las calles. “O reflexionamos presidente y gabinete para hacer leyes consensuadas o nos vamos a ver en calles y ahí vamos a ver quién gana”, manifestó el vicepresidente de Concobol, Braulio Arguedas en conferencia de prensa junto a representantes de la minería aurífera. Los dirigentes coincidieron en que sus demandas no son políticas, sino en defensa de su sector que al igual que otros rubros autogestionados, como gremiales y transportistas, consideran que serán afectados con el proyecto normativo. Arguedas dijo que la Concobol hará respetar el Estado Plurinacional y apoyaron el proceso de cambio desde 2006, pero no saben qué está pasando con el actual gobierno que elabora leyes que van en contra los intereses de los sectores sociales. Los dirigentes, en la conferencia de prensa, expresaron su rechazo a la forma que actúa el Gobierno sorprendiéndolos con leyes que afectan a su sector sin previo consenso. Arguedas aseveró que Luis Arce está incumpliendo su palabra de gobernar escuchando a las organizaciones sociales. “Al presidente y a su gabinete: o gobernamos respetando la Constitución Política del Estado o los movimientos sociales, como la Concobol y las cooperativas, vamos a hacer respetar la Constitución en las calles y en la lucha”, agregó. Expresaron que, así como se pretende afectar a sectores autogestionados, haya también leyes que comprendan el tema de los cocaleros. "Por qué no ponen una ley especial para que los cocaleros paguen impuestos y se les arrebate las fortunas que mantienen de fomra ilegal por el narcotráfico", manfiestó Arguedas. Asimismo, el sector cooperativista aurífero denunció que no se están avanzando en los puntos acordados en el diálogo de finales de agosto, cuando los mineros se movilizaron con un pliego petitorio al Gobierno. El directivo de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), Vicente Choque, ratificó que para su sector dicho proyecto de ley afecta sus intereses. Recalcó que su posición no tiene que ver nada con la política y conminó a los cívivos que no se aprovechen de esta situación. Los dirigentes también denunciaron intromisión de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) en temas que atañen a su sector, ante lo cual le advirtieron que podrían pedir que se retiren de la Concobol en una asamblea que llevará adelante la semana siguiente.