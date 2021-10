El nuevo Superman se declara bisexual





11/10/2021 - 15:29:18

Hace unas horas se anunció que Jon Kent, el hijo Clark Kent y Lois Lane, quien ahora ha tomado el papel de Superman se ha declarado abiertamente bisexual, en el marco del Día Internacional para Salir del Closet. Según informó el portal de espectáculos, TMZ, la casa de cómics D.C. anunció esta mañana la orientación sexual del personaje y ofreció algunos detalles sobre la relación que sostiene con un personaje de su mismo género, que será explorada en el siguiente número de Superman: Hijo de Kal-El. “El anuncio se hizo este lunes por el gigante de los comics, a saber que Jon Kent, el hijo de Clark Kent y Lois Lane, quien es el nuevo Superman, siente atracción por chicos y chicas. Y no sólo eso, sino que explorará una relación entre hombres en el siguiente número”, se lee en el reporte del portal. Se tiene previsto que el siguiente número del cómic esté disponible a partir de la primera semana de noviembre en los Estados Unidos. Sobre la orientación del superhéroe, el escritor de Superman: Son of Kal-El, Tom Taylor declaró a The Hollywood Reporter que siempre ha creído que todos tienen derecho a sentirse representados por sus héroes, como lo es Superman o cualquiera del universo D.C.. “Siempre dije que todos necesitamos héroes y todos merecemos vernos representados en nuestros héroes y estoy muy agradecido con D.C. y Warner Bros por compartir esta idea conmigo”, expresó a la revista. “El símbolo se Superman siempre ha representado la esperanza, la justicia y la verdad. Hoy, ese símbolo representa algo más. Hoy, más personas pueden verse a sí mismas en el superhéroe más fuerte de los comics”, concluyó. Por su parte, cientos de seguidores del personaje reaccionaron a la noticia y utilizaron sus redes sociales para hablar sobre esta decisión: “Esto es muy bueno, explorar un Superman bisexual. Nadie debería de estar enojado con esto, ya que el problema que muchos tienen en este tipo de inclusión es que te cambien a un personaje que ya existía”, expresó un usuario desde su cuenta de Twitter. Respecto a la celebración del Día para Salir del Clóset, la comunidad LGBTQ+ reconoce el 11 de octubre para que las personas de la comunidad declaren abiertamente su orientación sexual. En Estados Unidos se organiza una jornada para generar conciencia sobre la importancia de visibilizar, hablar y reclamar derechos de las personas LGBTIQ+: festivales culturales, conferencias y otro tipo de acciones a lo largo del país. Su origen data de 1988, cuando, de acuerdo con la organización Human Rights Campain, cuando se celebró por primera vez una Marcha Nacional por los Derechos de las Lesbianas y los Gays en la ciudad de Washington. Originalmente, la marcha fue gestionada por las oficinas de West Hollywood, y recibió la participación de más de 15 estados que conforman los Estados Unidos. El evento continuó de manera anual y adquirió el nombre de “Nacional”. Con el tiempo, el evento se ha extendido a otros países como Irlanda, Países Bajos, Suiza, Alemania o Reino Unido. En América Latina destacan las celebraciones en países como Argentina, Colombia y México.