Vocero dice que Manfred no recibe órdenes de ningún Comité Cívico y asegura que no cumple paro





11/10/2021 - 14:54:55

Opinión.- El vocero de la Alcaldía, Henry Rico, respondió hoy al presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y le indicó que manfredd Reyes Villa no obedece instrucciones de ningún comité cívico, respecto a las críticas que este virtió sobre la postura de Manfred respecto al paro convocado para este lunes. "La posición del Alcalde (Manfred Reyes Villa) es que no responde, no recibe instrucciones de ningún comité cívico. El Alcalde responde a la convocatoria de la institucionalidad y también responde a los intereses del pueblo cochabambino", manifestó la mañana de hoy. El pasado fin de semana, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, criticó la postura del municipio Cochabambino frente al paro cívico, puesto que manifestó a través del mismo Vocero Municipal, que acatarían la medida, pero, a pedido de los sindicatos de trabajadores y no así como una medida institucional. “Lamentamos que algunas autoridades, que son producto de la lucha democrática, vendan sus principios y transen con el MAS, traicionando a un pueblo valiente que defendió la democracia, como nuestros hermanos de la ciudad de Cochabamba”, escribió Calvo en su cuenta de Twitter y lo ratificó en comunicación con EL DEBER.