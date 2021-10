Ministro Lima aclara que el proyecto de ley contra ganancias ilícitas está suspendido





11/10/2021 - 13:34:34

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, aclaró este lunes que el tratamiento del Proyecto de Ley 218-20 “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales" está suspendido, por lo que no existen motivos para acatar el paro cívico convocado por el Comité Pro Santa Cruz. “No está para atacar ni a los gremiales ni a los choferes, mucho menos al secreto de fuente, a la libertad de expresión y queremos ser enfáticos que esta ley está suspendida”, dijo en referencia a la propuesta de normativa. Señaló que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspendió el proceso de tratamiento del proyecto de ley, por lo tanto, el escenario del Senado debe ser un espacio de diálogo donde se disuelvan las dudas. “Este paro claramente es entre los bolivianos que quieren trabajar, que quieren salir adelante, que quieren que la economía del país se recupere y quienes no les afecta un día del trabajo”, aseveró. Dijo que todas las instituciones del Órgano Judicial desarrollan su trabajo con normalidad. “Esperemos que la jornada siga en este ámbito de paz, de tranquilidad, sin que existan provocaciones de conflictos”, indicó.