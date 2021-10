El matrimonio infantil produce más de 22.000 muertes de niñas al año





11/10/2021 - 11:07:26

Infobae.- Save the Children ha denunciado, a través de un estudio realizado por el Día Internacional de la Niña, que cada año mueren más de 22.000 niñas a causa de los embarazos y los partos derivados del matrimonio infantil. Según este documento, en África Occidental y Central, que cuenta con la tasa más alta de matrimonio infantil en el mundo, se producen casi la mitad (9.600) de todas las muertes estimadas relacionadas con el matrimonio infantil, 26 muertes al día. En concreto, la tasa regional de mortalidad materna en adolescentes es cuatro veces mayor que en cualquier otra parte del mundo. En el sur de Asia se producen 2.000 muertes relacionadas con el matrimonio infantil al año (seis al día), seguido de Asia oriental y el Pacífico con 650 muertes (dos al día), y América Latina y el Caribe con 560 muertes anuales (casi dos al día). Save The Children ha explicado que, aunque en los últimos 25 años se han evitado casi 80 millones de matrimonios infantiles en todo el mundo, los avances se habían estancado incluso antes de la pandemia del Covid-19 que, ha advertido, no ha hecho más que agravar las desigualdades que impulsan el matrimonio infantil. 10 millones de matrimonios hasta 2030 Esto es, señala, por el cierre de las escuelas, los servicios de salud bajo presión o cerrados y un mayor número de familias empujadas a la pobreza. En este contexto, indica la entidad, las mujeres y las niñas se enfrentan a un mayor riesgo de violencia durante los largos confinamientos. De hecho, asegura que se espera que otras 10 millones de niñas se casen de aquí a 2030, dejando a más niñas en riesgo de morir. “El matrimonio infantil es una de las peores y más mortales formas de violencia sexual y de género contra las niñas. Cada año, millones de ellas se ven obligadas a contraer matrimonio con hombres a menudo mucho mayores, lo que les roba la oportunidad de seguir aprendiendo, de ser niñas y en muchos casos de sobrevivir”, ha declarado la directora general de Save the Children Internacional, Inger Ashing. En este sentido, la ONG ha apuntado que la desigualdad de género es “clave” para entender el matrimonio infantil. Según una encuesta realizada por la organización, la creencia de que los niños y niñas nacidos de madres jóvenes son más sanos y más inteligentes está muy extendida entre muchas comunidades. También es común la percepción de que las niñas más jóvenes “refrescan” a los hombres mayores con su “sangre joven”. Peticiones a los gobiernos Ashing ha explicado que “el parto es la principal causa de muerte de las adolescentes porque sus cuerpos no están preparados para tener hijos” y pide que “los riesgos para la salud de las niñas que tienen hijos” no sean “ignorados”. A su juicio, los gobiernos “deben dar prioridad a las niñas y garantizar que están protegidas ante el matrimonio infantil y las muertes prematuras relacionadas con el parto”. “Esto solo puede ocurrir si las niñas tienen voz en las decisiones que les afectan”, ha señalado Ashing. No es la única petición de Save The Children a los gobierno, también llaman a abordar los riesgos inmediatos y actuales de la violencia de género, incluido el matrimonio infantil, poniendo los derechos de las niñas y la igualdad de género en el centro de las respuestas humanitarias y del Covid-19; garantizar los derechos de todas las niñas; y trabajar para cumplir con el Plan de Aceleración Global para la Igualdad de Género, que estableció el objetivo de evitar nueve millones de matrimonios infantiles en cinco años, entre otras medidas.