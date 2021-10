Turismo sacro, un potencial oculto en algunos pueblos





11/10/2021 - 09:41:44

Opinión.- El patrimonio religioso que esconden algunos pueblos bolivianos los hace potenciales exponentes del turismo sacro. Hacia el occidente del país, por ejemplo, hay comunidades que ostentan templos arcaicos, pero bastante conservados. Visitarlos, especialmente por la noche, es un espectáculo visual. Estos santuarios están bajo un manto de constelaciones que se distinguen sin necesidad de portar instrumentos ópticos. Por el día, es posible apreciar las reliquias que guardan e, incluso, los santos a los que adoran. Sin embargo, en la actualidad, no hay tour que promueva el turismo sacro en áreas rurales de Cochabamba u otros departamentos de Bolivia. El presidente de la Asociación Departamental de Guías de Turismo (Aguiatur), Alberto Butrón, dijo que hay más “city tour” por catedrales de ciudades capitales como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En la Llajta, por ejemplo, los recorridos por el Cristo de la Concordia son considerados parte del turismo sacro. También hay otros paquetes turísticos hacia el Valle Alto que contemplan visitas a templos, pero no son el eje central del recorrido. Una iglesia que está en la ruta hacia Copacabana, con un cerro nevado de fondo. DICO SOLÍS SITUACIÓN Si bien muchos pueblos son potenciales exponentes del turismo sacro, esta actividad no se consolida en el área rural por ciertos temores que tienen sus habitantes. Butrón explicó que las personas son “celosas” de este tipo de infraestructuras, por los antecedentes de robos que hay. “Hay gente disfrazada de turista que, luego de ver lo que le llama la atención, lo roba”, aseguró Butrón. Puntualizó que se dieron casos de este tipo en la iglesia de Tarata, de El Paso y de Collpa Ciaco (en Arani). Por esta razón, es complicado consolidar un paquete turístico por templos rurales. “Hay que pedir permisos”. No obstante, hay agencias que están trabajando este tipo de paquetes para que los turistas conozcan cómo los pueblos rurales viven su religión.