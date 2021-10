Municipios de la Chiquitania cierran las carreteras





11/10/2021 - 09:22:13

El Deber.- El paro nacional de 24 horas previsto para este lunes 11 de octubre en rechazo al proyecto de Ley de enriquecimiento ilícito y financiamiento al terrorismo, entre otras imposiciones que quiere llevar a cabo el Gobierno central, se está acatando en varias provincias de Santa Cruz. En San José de Chiquitos, desde las 00:00 de este lunes, cientos de pobladores instalaron un punto de bloqueo en la carretera Bioceánica. Además, una parte de los campesinos e indígenas que participaron de la marcha indígena de los pueblos originarios del Oriente, Amazonia y Chaco boliviano, llegaron hasta el lugar para apoyar la medida. La ruta fue cerrada con llantas, piedras y palos. De igual manera, en Ascensión de Guarayos, se procedió con el bloqueo de la carretera que une a Santa Cruz con Trinidad. Previo al bloqueo, se realizó una concentración en la plaza José Gregorio Salvatierra, donde el dirigente cívico Salvador Vaca instó a la población el sumarse a la medida, en defensa de la democracia y de la propiedad privada. Totalmente comprometidos San Ignacio de Velasco, la población más grande de la Chiquitania, está acatando el paro de 24 horas decretado por el movimiento cívico nacional en defensa de la democracia, libertades, derechos y garantías constitucionales de las personas, bloqueando las carreteras que unen a Bolivia con Brasil y a los pueblos chiquitanos con Santa Cruz y el resto del país. Dino Franco, presidente del Comité Cívico de San Ignacio, manifestó que desde las 00:00 de este lunes 11 se inició el paro y el bloqueo de carreteras con la instalación de tres puntos que vinculan a San Ignacio con San Matías-Brasil, San Ignacio-Concepción-Santa Cruz y San Ignacio-San Miguel-San José de Chiquitos. El paro cívico al que se ha sumado la población exige la anulación de la Ley contra la Legitimación de ganancias ilícitas por atentatoria contra los derechos de los ciudadanos y la seguridad jurídica. Además, piden la abrogación de las leyes de emergencia sanitaria, de registro de comercio, de ascensos policiales y que la asamblea legislativa plurinacional suspenda todo tratamiento de normativas que no sean consensuadas con los sectores productivos y sociales. Franco también dijo que la movilización respalda a las personas que en estos momentos son víctimas de la persecución judicial, como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; el alcalde de La Paz, Iván Arias. “Desde San Ignacio de Velasco, expresamos nuestro respaldo a policías, militares y personas de la sociedad civil que son amedrentados por el aparato judicial, también exigimos al INRA y a la ABT que inicien las acciones legales y desocupación de las áreas protegidas, así como una revisión del proceso de dotación de tierras que ha realizado en nuestro país los últimos 15 años de gobiernos del MAS”, expresó Franco. La movilización también pide a las autoridades pertinentes hacer cumplir la Ley municipal Nª 386, que declara como área de equipamiento los predios del exaeropuerto local, Capitán Juan Cochamanidis, que fue loteado desde enero de este año. Según la determinación de una asamblea de la ignacianidad, este lunes no habrá clases, se cerrarán los mercados y toda actividad pública y privada quedarán suspendidas. Solo atenderán las farmacias, casos de emergencia en el hospital municipal y operadoras de servicios básicos. Pailón ​En Pailón, a pesar de la llovizna que se registró a primera hora de esta jornada, mucha gente salió a bloquear las vías y la carretera. La Alcaldía de Pailón, en un comunicado oficial en su página web, informó que no acatará el paro cívico, mientras que el director distrital Uvaldo Saucedo manifestó que las clases no se suspenderán. En Pailón no hay representante del comité cívico, desde el 21 F. Hubo intento de reorganizar el ente cívicos pero hasta la fecha no se ha logrado.