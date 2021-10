Arias: Evo es millonario, disfruta de una renta vitalicia y es parte del empresario neoliberal que él criticó





11/10/2021 - 09:19:42

Erbol.- El alcalde de La Paz Iván Arias devolvió este domingo gentilezas al expresidente Evo Morales, a quien lo cataloga como un hombre millonario y parte del empresariado neoliberal exportador que tanto criticó desde el gobierno nacional. Los comentarios de Arias surgieron a propósito de las críticas de Morales al paro cívico de este lunes, que, según él, será de gente pagada y pitilleros contratados para extender pititas en las calles y perjudicar a la gente, bajo la supuesta figura de un paro nacional. El alcalde sostuvo que Morales “es millonario. Ya tiene un patrimonio de más de un millón de bolivianos, segundo, recibe una renta vitalicia de 23.000 bolivianos al mes y es exportador y es parte del empresariado neoliberal que él tanto ha criticado”. Recomendó a Morales que “se dedique a ser buen empresario, que se dedique a disfrutar de la renta vitalicia que le pagamos todos los bolivianos y que deje de dividir a los bolivianos. Que se dedique a sus cosas y deje que Luis Arce gobierne”, manifestó. En relación al paro cívico, informó que en la alcaldía municipal será voluntario y los funcionarios que deseen ir a trabajar pueden hacerlo y los que no puedan llegar por problemas de transporte, tendrán tolerancia. Arias pidió al Ministerio de Gobierno garantías porque vieron en las redes sociales amenazas y remarcó que la seguridad es responsabilidad de esa cartera de Estado, haciendo respetar el derecho a la protesta. Dijo que el gobierno y los masistas tienen su propio acto el próximo martes con funcionario públicos y desde la alcaldía se respetará ese derecho, así como la decisión que tomen los transportistas de participar o no del paro. “El paro es en paz, es por el bien común, queremos derecho a la libertad y la propiedad privada, que no haya riesgo, que su inversión de cualquiera, mañana no entre en riesgo por una simple amenaza”, declaró a la prensa.