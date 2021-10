Paro Cívico: Unos 20 puntos de bloqueo en Tarija





11/10/2021 - 08:59:37

Son más de 20 puntos de bloqueo que se tendrá en la ciudad de Tarija este lunes, en el marco del paro cívico en contra del Gobierno nacional. Los movilizados denuncian que se quiere aprobar un paquete de leyes que atentan contra la propiedad privada, libre expresión y los derechos de la población. Es así que desde la casa cívica departamental de Tarija anunciaron que, a partir de las seis de la mañana del 11 de octubre, serán al menos 20 puntos de bloqueo en la ciudad capital, principalmente en las rutas de ingreso y salida, además de puentes, avenidas y rotondas. En las provincias también habrá piquetes en lugares estratégicos, en el caso de Yacuiba y Bermejo se interrumpirán el tráfico en el puente Internacional que conecta con la República Argentina. Adrián Ávila, presidente del Comité Cívico, explicó que casi la totalidad de instituciones confirmaron su apoyo al paro, a excepción del Central Obrera Departamental (COD) y el sector campesino, quienes están del lado del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ambas organizaciones convocaron a una marcha para el 12 de octubre en apoyo al Gobierno nacional. El dirigente indicó que, al margen de las instituciones, recibió llamadas de presidentes de barrios y de grupos de personas, quienes le manifestaron que bloquearán las calles donde viven, como una muestra de apoyo. Es por eso que también convoca al resto de la población a acatar una similar iniciativa, de forma pacífica y sin caer en provocaciones. “Se sale a bloquear porque se luchará para preservar la democracia, porque es lo principal y lo fundamental. Si se pierden derechos, lamentablemente nuestros hijos no tendrán la libertad de fiscalizar, hacer seguimiento, pensar diferente u opinar en contra del Gobierno de turno, cualquiera que sea – comentó Ávila –. Queremos que se elimine y no solo se suspenda la Ley en Contra de Ganancias Ilícitas que, por el nombre suena bien, pero en el fondo está disfrazada porque tienen artículos inconstitucionales, atentan contra la libertad, los derechos fundamentales y en contra la propiedad privada”. Ávila señaló que hay gente que no entiende el verdadero fondo, pues, quieren distorsionar el paro al tacharlo de movimiento político. Prueba de que no es así, es que el paro no se acata para defender a partidos políticos, ni a personas de oposición ni a individuos que hayan transgredido las leyes en Bolivia; es en contra de normativas atentatorias de derechos. Cada persona puede bajar la Ley 218 y leerla para sacar sus propias conclusiones.