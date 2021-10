La OMS cree que se ha recorrido 60% del camino en la lucha contra el covid-19: Temen variantes





11/10/2021 - 08:47:23

Si la pandemia de covid-19 fuera un maratón, ahora mismo la humanidad se estaría acercando "al 60 % del camino", asegura la científica jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, en una entrevista para el semanal suizo SonntagsBlick. No obstante, Swaminathan cree posible que aparezcan posibles nuevas variantes de coronavirus, por lo que se mostró cautelosa a la hora de añadir que "no se puede descartar que tengamos que escalar otra montaña inesperada". La científica india recordó que en algunas partes del mundo la tasa de vacunación es "muy alta", alcanzando "entre el 70 % y el 80 %", mientras que en otras regiones, como África, "menos del 4 % de la población" está vacunada. "Cuanto más toleremos esta situación, más posibilidades hay de que surjan nuevas variantes", advirtió. En cuanto a la práctica de algunos países de administrar vacunas de refuerzo, Swaminathan indicó que una tercera dosis es necesaria únicamente para ciertos grupos vulnerables de la población, como las personas inmunodeprimidas o los ancianos. Sin embargo, considera que campañas de inoculación de toda la población adulta con dosis de refuerzo, "no son éticas", porque "no ayudan a prevenir las muertes" y "tampoco nos ayudan a superar la pandemia", añadió. En este sentido, recalcó que, en lugar de impulsar la vacunación entre las personas que ya han sido inoculadas, los esfuerzos deben centrarse en la inmunización de los no vacunados y en asegurar el acceso equitativo a las vacunas para todo el mundo para acabar con las tasas bajas de vacunación en ciertas regiones, resumió Swaminathan, que recordó que la mayoría de las muertes por coronavirus se producen entre los no vacunados, incluso en los países con altas tasas de vacunación.