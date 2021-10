Arce afronta su primer paro y vuelve la tensión de octubre





11/10/2021 - 08:33:03

Página Siete.- El presidente Luis Arce afronta hoy su primer paro nacional convocado contra el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y contra la persecución política. El Gobierno ve afanes de desestabilización y organiza contramarchas. En septiembre, luego de que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto normativo, los gremiales anunciaron un paro nacional. La semana pasada, el denominado Bloque de Unidad -conformado por los comités cívicos del país, políticos de la oposición, Conade y activistas- determinó sumarse a la medida que también protesta contra la “persecución política” del Gobierno. La protesta se da nuevamente en octubre. En 2019 las movilizaciones poselectorales comenzaron en el mismo mes. En 2020, en el mismo periodo del año, también hubo tensión previa a los comicios generales. Regiones movilizadas Hasta ayer anunciaron su decisión de acatar la medida los alcaldes de La Paz, Iván Arias; Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y Santa Cruz, Jhonny Fernández. También el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho. Ayer, Arias ratificó su posición: “Después de hacer una consulta con organizaciones gremiales, vecinales y transportistas, hemos decidido sumarnos a esta protesta por un problema básico: se está afectando los intereses privados, no puede ser que el derecho a la libertad, que el derecho a la propiedad esté en peligro. Por lo tanto, nosotros estamos acatando el paro, pero también es voluntario, los trabajadores del municipio que no quieran acatar van a estar las oficinas abiertas para ir a trabajar”, dijo el alcalde de La Paz. “Mañana (hoy) expresaremos nuestro rechazo a una ley, que parece bonita, pero termina siendo maldita”, recalcó el alcalde. Sectores gremiales y cívicos han convocado a la población a realizar bloqueos de calles y avenidas, y movilizaciones. Mientras el Gobierno advierte con sanciones a quienes no asistan a sus fuentes laborales. Anoche hubo una primera marcha de funcionarios contra el paro. MAS ve afán desestabilizador El senador del MAS Félix Ajpi indicó que con el paro pretenden afectar la economía del país y desestabilizar al Gobierno. Añadió que la oposición aún no supera que el MAS haya recuperó la administración gubernamental en las urnas. “Estos grupos de oposición han sido parte de los golpes de Estado. Están dolidos de que a menos de un año hemos vuelto al Gobierno. Ellos cuando estaban en el poder destruyeron el país y quisieron rifar nuevamente el Estado”, sostuvo. Ajpi dijo que a los sectores contrarios al Ejecutivo los mueve el afán de poder. “En octubre de 2019 comenzaron las movilizaciones para dar el ‘golpe’”. El líder del MAS, Evo Morales, afirmó ayer que el paro no tendrá el apoyo. “No tienen gente, pero dos o tres pitilleros se contratan, agarran una pita, están trancando la calle y les distribuyen, ganan 200, 300, 500…100 dólares por día y listo. (…) Estoy convencido que el pueblo boliviano no va a parar, salvo unitos, bajo presión y bajo prebenda”, sostuvo mediante su cuenta de Twitter.