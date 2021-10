Suspenden a última hora la eutanasia de la primera colombiana que iba a recibir el procedimiento sin ser enferma terminal





10/10/2021 - 20:58:36

La eutanasia de la colombiana Martha Sepúlveda, que estaba programada para este domingo, ha sido cancelada a última hora por el Instituto Colombiano del Dolor (Incodol), el centro clínico donde iba a realizarse el procedimiento. Según un comunicado del Incodol, el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad "concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento", al determinar que "no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité" que evaluó su caso. Se suponía que Sepúlveda tendría la posibilidad de una muerte asistida después de que, en julio pasado, la Corte Constitucional de Colombia ampliara el acceso a la eutanasia a pacientes con enfermedades no terminales. La condición que estableció la institución es que pueden acceder a este derecho las personas que padezcan "un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable". A Martha Sepúlveda, su esclerosis lateral amiotrófica le ha afectado tanto que apenas puede caminar. La mujer, de 51 años, que ya tenía todo listo para partir de este mundo, ha estado desconectada de las redes e ignora todo el debate y la polémica que su caso ha generado en el país. "En realidad es como si el mundo estuviera explotando afuera y ella no tiene ni idea de lo que está pasando. Si el celular de Martha estuviera disponible, ella no tendría vida, pero hemos sido muy cuidadosos de que ella está en su mundo, resguardada ya y que nadie interfiera con su paz y su tranquilidad", fue lo que le dijo a El Tiempo, Camila Jaramillo Salazar, su abogada, antes de conocer que el proceso fue cancelado. La abogada también indicó que iba a consultar la decisión y comunicaría cualquier reacción.