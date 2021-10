Rómulo Calvo critica la postura del municipio cochabambino frente al paro cívico





10/10/2021 - 20:39:50

El Deber.- El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, criticó este sábado la postura del municipio Cochabambino frente al paro cívico del lunes 11 de octubre, pues días atrás manifestó a través de su vocero Henry Rico que acatarán la medida, pero, a pedido de los sindicatos de trabajadores y no así como una medida institucional. “Institucionalmente no se está tomando esa decisión, si bien el alcalde (Manfred Reyes Villa) comparte esas preocupaciones, pero no es él institucionalmente quien se suma al paro; sino que es atendiendo una solicitud de los sindicatos”, señaló Rico. “Lamentamos que algunas autoridades, que son producto de la lucha democrática, vendan sus principios y trancen con el MAS, traicionando a un pueblo valiente que defendió la democracia, como nuestros hermanos de la ciudad de Cochabamba”, escribió Calvo esta tarde en su cuenta de Twitter y lo ratificó en comunicación con EL DEBER. “Me refiero a la declaración que ha sacado la autoridad edil de Cochabamba que no va acatar el paro. No olvidemos que nosotros los cívicos, a nivel nacional, los diferentes sectores, pensando en la libertad, en la democracia y para que no se vulneren los derechos de ninguna autoridad legítimamente electa, le hemos dado el respaldo”, dijo Calvo. El líder cívico agregó que esta movilización “que está haciendo el pueblo boliviano es para que se respeten sus derechos y se respete su legitimidad del voto a esa persona (Manfred Reyes Villa) que ahora no está respaldando al pueblo boliviano. El pueblo boliviano que está saliendo en defensa de la legitimidad del voto y que no se abuse con la justicia”. Opositores Por otro lado, el presidente del ente cívico lamentó que sectores afines al MAS se opongan a la medida. “Aquí no se está peleando algo que no es lógico, se está peleando contra leyes que han sido copiadas de manera idénticas a las que se aplicaron en Venezuela y hoy día estamos viendo el sufrimiento y la miseria que pasa esa gente que tiene que migrar a países a pedir limosna". "Los que creen en esas consignas están siendo cómplices de este gobierno para que lleguemos a ser una Cuba y una Venezuela", añadió. Conflictos Calvo también se refirió al llamado de la Iglesia católica para que el paro sea tranquilo, sin provocaciones ni enfrentamientos. “En todo momento nosotros los cruceños hemos hecho paros que son completamente pacíficos, lamentablemente los que constantemente están provocando a la gente que está queriendo hacer respetar lo que es la democracia son ellos (afines al MAS). Están convocando a una marcha en la plaza para querer enfrentar a los cruceños y a los bolivianos. Son ellos los que quieren atentar contra la paz. El mundo entero es testigo de que hemos derrotado a un dictador sin disparar una sola bala en una rotonda, con fe en familia en unidad y eso es lo que estamos pidiendo", concluyó el líder cívico.