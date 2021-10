Gobernador de Tarija considera justa la convocatoria al paro cívico nacional





10/10/2021 - 20:37:09

El País.- El gobernador del departamento de Tarija, Oscar Montes Barzón, considera justa la convocatoria al paro cívico de 24 horas a nivel nacional en repudio a la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, ya que esta norma avasallaría las libertades constitucionales y sería parte de la estrategia del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), para perseguir políticamente a la oposición. “No se puede sacar una ley que atente contra las libertades ciudadanas, contra los derechos humanos y los derechos constitucionales que tenemos los bolivianos. Me parece una barbaridad esa ley, la usarán para perseguir, para quitar todo lo que logramos en nuestra vida con mucho esfuerzo, me parece que este tipo de control de la población a través de la justicia ya está de buen tamaño y tiene que parar, creo que el motivo del paro está totalmente justificado”. El Gobernador dijo que apoyará de manera personal el paro convocado por los cívicos del país, para lo cuál solicitará licencia durante la jornada del lunes en sus funciones diarias, porque el motivo del paro es para luchar contra una normativa nacional que pretende vulnerar los derechos de los ciudadanos bolivianos. “Yo soy un hombre respetuoso de las decisiones del comité cívico, yo vengo de la casa cívica, por lo tanto, personalmente, acataré el paro y respetaré las decisiones del Comité”, mencionó. Montes declaró que el gobierno del MAS pretende seguir persiguiendo a los opositores a través de leyes inconstitucionales y con la ayuda de algunos parlamentarios, que iniciaron una persecución política contra su persona. La primera autoridad del departamento añadió que Bolivia retrocedió en su lucha de consolidación de la democracia, debido a decisiones políticas del gobierno del MAS durante los últimos 15 años. “Cuando se recuperó la democracia, el año 1985, inmediatamente se hicieron una serie de consensos que le permitieron a Bolivia, en la década de los 90, instalar una serie de instituciones importantes como el Defensor del Pueblo, la Corte Electoral, pero en eso retrocedimos bastante, porque el Defensor del Pueblo es manejado políticamente por el MAS, lo mismo pasa con el Tribunal Electoral, sin duda retrocedimos. Lo que no cambió es el espíritu de libertad y justicia que tiene el pueblo boliviano”.