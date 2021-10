Santos Quispe dice que la Gobernación de La Paz no acatará el paro de la derecha ni la movilización de la izquierda





10/10/2021

La Razón.- El gobernador del departamento de La Paz, Santos Quispe, anunció este sábado que esa entidad no acatará el paro cívico convocado para el lunes 11 de octubre ni las movilizaciones anunciadas por organizaciones sociales afines al Gobierno en desagravio a la wiphala. «Por la unidad de nuestro país, la gobernación no acatará el paro de la derecha, ni las movilizaciones de la izquierda», escribió Quispe en sus redes sociales. «La Gobernación, como institución pública y al servicio de la población, no tiene tinte político. Somos parte del pueblo y queremos trabajar por nuestro pueblo. Consideramos que antes de convocar a cualquier paro que genere división, se debería convocar a la unidad, ya basta de confrontarnos entre hermanos», posteó la primera autoridad del departamento. Asimismo, Quispe prosiguió: «Hemos venido a trabajar y no a politizar. Creemos que no debemos caer en el juego de la derecha, ni de la izquierda que solamente quieren medir sus fuerzas; al igual que Evo Morales que sólo utiliza nuestros símbolos patrios cuando le conviene y luego está escapando como un verdadero cobarde al exterior, traicionando a nuestros hermanos y hermanas». Organizaciones cívicas, políticos de oposición y plataformas convocaron a un paro nacional el lunes 11 de octubre en rechazo al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y la persecución política desde el Gobierno, según anunciaron el miércoles. Un días después, organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y al Gobierno tomarán las calles de las principales capitales del país para un acto de desagravio a la wiphala por los hechos ocurridos el 24 de noviembre en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra durante el acto de homenaje a un nuevo aniversario departamental, donde la wiphala no fue izada junto a los otros símbolos patrios y departamentales.