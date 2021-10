Ritcher advierte que la derecha busca control e impunidad absoluta





10/10/2021 - 19:23:14

ABI.- El vocero presidencial, Jorge Richter, sostuvo este domingo que los mismos grupos minoritarios que planificaron y ejecutaron el golpe de Estado de 2019, están en proceso de rearticularse y pretenden llevar adelante una similar estrategia de desestabilización con el objetivo final de alejar del gobierno al presidente Luis Arce. Richter identificó a sectores políticos y económicos poderosos como los responsables de todo ese entramado. “Focalizan todos sus esfuerzos en entorpecer el camino a la reactivación económica; quieren que en algún momento la gente crea que la crisis social y económica, que ellos generan, es culpa del Gobierno nacional. De esa manera piensan facilitar la desestabilización y, eventualmente, el desalojo del presidente Arce de la presidencia”, señaló según una nota de prensa. Durante una entrevista en el programa “Las 7 en el 7” del canal estatal, Richter fue enfático y explícito al señalar que “el objetivo final no es otro que el de retirar del ejercicio de sus funciones al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca (…), quieren reducir y volver a marginar a todos los movimientos sociales para logar impunidad y controlar, otra vez, la economía del Estado”. El portavoz realizó una extensa interpretación de la coyuntura actual del país que el lunes enfrentará un paro cívico organizado y convocado por autoridades regionales y militantes cívicos y políticos que participaron activamente en la crisis de 2019. “Volvieron a agrupar a sectores empresariales poderosos, instrumentalizan sus alcaldías, sus gobernaciones, sus espacios de poder. Quieren generar elementos de indignación social para lograr una movilización masiva; no van a reparar metodológicamente en afectar la reactivación económica, porque a ellos no les importa el estado del país, y mucho menos la situación particular de las familias”, agregó. Incidió en que el paro del lunes y las recientes movilizaciones regionales en rechazo de la Ley Contra las Ganancias Ilícitas, y otros motivos, son pretextos para ahondar en la desestabilización. “Quieren generar una indisposición en el ánimo social. Quieren que la población olvide o pase por alto que el Gobierno nacional redujo la tasa de desempleo, logró mejorar sustancialmente las exportaciones, la productividad y volvió a la política de redistribución de las riquezas”, dijo. Advirtió también que “el pueblo no le cree a la oposición, la gente está preocupada por la inestabilidad, pero no está dispuesta a volver a vivir la violencia y a la crisis permanente”.