Evo Morales: Algunos pititas y pitilleros contratados harán el paro





10/10/2021 - 11:16:39

El jefe del MAS Evo Morales no augura éxito al paro convocado para este lunes por los comités cívicos del país, porque no tiene gente, salvo algunos “pititas” y “pitilleros” contratados para trancar la calle y perjudicar a la población. “Estoy convencido que el pueblo boliviano no va a parar, salvo unitos, bajo presión y bajo prebenda ¿Por qué el tema de los pititas pues? No tienen gente, pero agarran una pita, trancan la calle y listo, perjudican a la gente. De eso viven los pititas”, manifestó Morales en su programa dominical de la red cocalera Kausachun Coca. Sostuvo que los organizadores del paro cívico se contratan “dos o tres pitilleros” que agarran una pita, trancan la calle y ganan 200, 300, 500…100 dólares por día. Recordó que similar estrategia se aplicó en el paro que enfrentó el 2019 cuando, según él, pagaron a los trabajadores de la construcción para movilizarse para ganar unos 200 o 300 bolivianos, monto superior al jornal de 100 o 120 bolivianos al día que se ganaban algunos jóvenes. Aseguró que el paro busca destrozar la economía que el presidente Luis Arce empezó a levantar, tomando en cuenta que el presidente del Banco Central de Bolivia anunció que el crecimiento estará por encima del 4% y el pronóstico del Banco Mundial que prevé un crecimiento por encima del 5%. “Será con mucha inversión social, será sin inversión social, será con políticas de austeridad, no será o será con inversión en la parte productiva, pero empieza a reactivarse la economía. No será mucho, hay que reconocer, pero empezó”, manifestó. Dijo que los masistas están comprometidos a respaldar con ideas a la gestión del presidente Luis Arce, a quien le reconoció capacidad de tomar decisiones en la administración del Estado y negó que sea su títere, como algunos opositores afirman, según él, para tratar de dividirlos.