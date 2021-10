Cómo sujetas tu teléfono móvil dice mucho de tu personalidad





09/10/2021 - 09:57:45

¿Te animas a participar en esta prueba? Todo lo que tienes que hacer es mirar con detenimiento la imagen en cuestión y escoger la manera en la que sostienes tu móvil. Nunca es demasiado tarde para conocerte, según recoge el diario 'Depor'. Las estadísticas predicen que habrá cerca de 3.000 millones de usuarios de teléfonos inteligentes para finales de año. Este hecho no es solo interesante desde el punto de vista del progreso tecnológico, sino también desde el punto de vista psicológico. Esto se debe a que la forma que en manejamos, operamos y navegamos con nuestros teléfonos puede revelar muchos rasgos que nunca sospecharíamos. Sin más, observa la imagen. Presta atención, piensa bien tu respuesta y elige la manera en que normalmente sostienes y operas tu móvil. A continuación encontrarás la decodificación de la forma que escogiste, así como lo que significa. SOLUCIÓN DEL TEST



Con una mano o con una mano y el pulgar Si eres el tipo de persona que desplaza la noticias de tu dispositivo tocando y escribiendo en él con una sola mano, eres una persona extremadamente segura. Estás dispuesta a arriesgarlo todo, pero con prudencia, lo que te ayudará a lograr los resultados deseados. Sin embargo, eres todo lo contrario en los asuntos de las relaciones con otras personas. Prefieres tener suficiente tiempo para entender si necesitas a esta persona en tu vida o no antes de tomar una decisión sobre cómo comenzar una relación. Debido a esto, las personas pueden verte como alguien aislado y reservado.



Con dos manos y el pulgar Esta forma de sostener el teléfono indica tu sabiduría. Eres intuitivo, inteligente, sabio, razonable y prudente. Calculas tus acciones varios pasos por delante antes de realizar el primero. Tiendes a razonar sobre todo lo sucedido en tu vida, lo que hace muy difícil engañarte. Sin embargo, difícilmente puedes ser llamado sabio en cuestiones de amor. Eres la persona que toma decisiones rápidas y sin pensar, lo que a veces puede dañar las relaciones en las que estás interactuando. Además, te vuelves extremadamente crítico cuando se trata de asuntos amorosos.



Con dos manos Usar ambas manos para manejar el teléfono indica tu amor por la velocidad. Eres rápido, eficiente y estás listo para tomar decisiones de inmediato. Puedes adaptarte fácilmente a un entorno que cambia rápidamente y actúas con eficacia en nuevas condiciones. Cuando se trata del amor, tu eficiencia no funciona tan bien. En realidad es todo lo contrario: desaparece. A menudo no logras acercarte a una persona que te gusta debido a la asertividad, lo que podría asustar a tu posible pareja.



Con una mano y el índice Esta forma de sostener un teléfono tiene que ver con la creatividad. Tienes una enorme cantidad de grandes ideas que intentas implementar en la vida y lo haces bastante bien. Te gusta estar solo para reunir todos tus pensamientos y crear otra obra maestra que sorprenderá al mundo. Ya sea un nuevo proyecto, una pintura o un libro, tus obras suelen tener un gran éxito. En tus relaciones románticas, tu creatividad se convierte en timidez, lo que a menudo te impide desarrollar nuevos vínculos. Sin embargo, una vez que alguien te conoce mejor, definitivamente se sorprenderá de tu personalidad.



¿Puedes creerlo?