La FAM no acatará paro y afirma que municipios perderán Bs 50 millones





09/10/2021 - 07:22:19

Correo del Sur.- La Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia) emitió este viernes un comunicado sobre el paro cívico convocado para el 11 de octubre el cual, afirma, generará importantes daños económicos a sus asociados, por lo que decidió no acatarlo. “Los municipios perderían de forma directa un aproximado de 50 millones de bolivianos por día, de los recursos correspondientes a recaudaciones y transferencias por Coparticipación Tributaria, además de pago de salarios a los funcionarios municipales por día no trabajado a consecuencia del paro”, reza una parte del comunicado. La FAM ratifica la versión del Gobierno, que indicó que a escala nacional, en un día de paro, la pérdida económica asciende a $us 112 millones, que se constituyen en más de Bs 780 millones. Asimismo, considera que “sectores insensibles” son los que convocan a asumir estas medidas, cuando en el país se busca la reactivación económica. La denominada “Cumbre por la Democracia” convocó a nivel nacional a un paro cívico de 24 horas este lunes, con movilizaciones la jornada del domingo, en rechazo de la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, la “persecución política”, entre otras demandas. Esta movilización tiene el respaldo de cívicos de Santa Cruz, gremiales y otros sectores sociales, aunque para el oficialismo será un “fracaso”. “La FAM-Bolivia y sus asociados no acatan el paro e instan a la población a continuar con sus actividades normalmente”, cierra el comunicado.