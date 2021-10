Carolina Ribera: Jeanine Añez es víctima de terrorismo, no terrorista





09/10/2021 - 07:18:08

Erbol.- Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, afirmó este viernes que su madre es “víctima de terrorismo, no terrorista” luego de conocer la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en negarle medidas cautelares. Mediante sus redes sociales, hizo mención a la situación que atraviesa estando detenida en la cárcel de Miraflores y afirmó que, pese a esa determinación, el organismo está para protegerla de un “daño irreparable”. “Hipertensión de base. Más de 6 meses detenida sin proceso ni delito, denigrada y calumniada siendo inocente. Neuropatía periférica. Anorexia nerviosa. La @CIDH está para protegerla de un daño irreparable. @JeanineAnez es víctima de terrorismo, no terrorista. ¡Resistencia, mami! (sic)”, escribió en Twitter. Añez y su hija solicitaron las medidas cautelares de protección y denunciaron que son objeto de presunta persecución política y vulneración de los derechos humanos, sin embargo, la CIDH decidió negar la solicitud y cerró el caso aunque dejó abierta la posibilidad de que se pueda plantear un nuevo recurso similar. Desde el Gobierno, el canciller Rogelio Mayta afirmó esa determinación demuestra que la exmandataria “nunca” estuvo en riesgo la salud mientras se encuentras recluida en la cárcel de Miraflores por el denominado caso “golpe de Estado” de 2019.