El lunes empieza revisión de actas electorales de 2019, el Procurador asegura que tendrá efecto jurídico





09/10/2021 - 07:04:24

Este lunes se inicia la revisión de 35.000 actas electorales 2019, para demostrar que no hubo el fraude electoral denunciado por sectores de la oposición. Los resultados tendrán efectos jurídicos, explicó el procurador del Estado, Wilfredo Chávez. Chávez, informó este viernes que esa entidad elaboró y usará un cronograma para la revisión por regiones de las aproximadamente 35.000 actas de las elecciones generales de 2019, que se efectuará entre el 11 y el 15 de octubre de este año en la ciudad de El Alto. “Hemos hecho un cronograma que empezamos el día lunes con los siguientes departamentos, con Tarija, con Oruro y con el servicio exterior (…). El martes 12 estaríamos con La Paz y el departamento de Pando, el miércoles estaríamos con Cochabamba y el departamento de Beni, el jueves entero con Santa Cruz por la magnitud de actas que tiene; y, finalmente, el viernes con Potosí y Chuquisaca”, informó en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv. La autoridad estatal explicó que se espera que el resultado sea informado entre el viernes por la tarde y el sábado de la próxima semana. Según Chávez, el trabajo de revisión contará con el apoyo de 40 estudiantes de la Facultad de Informática de la Universidad Pública de El Alto, pero recordó que está abierta la invitación para que cualquier persona se sume a la tarea. “Todas las personas están invitadas a participar con las copias de su acta, con la foto de su acta, con el registro de su acta. Ahora la tecnología permite eso y ver qué ha pasado. Nos decían que había un fraude monumental, están invitados los que han dicho que había un fraude monumental a ver acta por acta, no hay ningún temor”, agregó. En cuanto al procedimiento, Chávez detalló que el trabajo se efectuará en un pequeño coliseo de la Procuraduría General del Estado, que cuenta con 40 computadoras y una pantalla grande para analizar algunos temas, entre ellos una posible acta observada. “Si hubiera alguna situación que se viera como algo que no está muy claro se pasa a una validación, a una segunda etapa digámoslo así, en la que se pueda ver efectivamente cuál ha sido el destino de esa acta”, aseveró. El Procurador General del Estado manifestó que la tarea será efectuada de manera clara, transparente y abierta, para que el pueblo sepa la verdad y contar con información que será usada a nivel judicial.