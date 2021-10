Lima espera que Añez tenga una sentencia este 2021 y señala que podría ser de 12 años de cárcel





09/10/2021 - 06:59:58

Erbol.- El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este viernes que Jeanine Añez tiene un caso por el cual pude ser condenada a 12 años de cárcel y que espera la emisión de una sentencia este 2021. “Tenemos en este momento un caso en el cual la señora Añez podría ser condenada a 12 años de cárcel, para nosotros eso es importante y esperemos que ya se pueda presentar la acusación y tengamos una sentencia este año”, dijo Lima. Si bien Lima no precisó el caso al que se refería, se conoce que Jeanine Añez tiene en su contra dos imputaciones en el ámbito penal por el caso denominado “golpe de Estado”, debido a los hechos de 2019 que le llevaron a asumir la presidencia. En un caso penal, Añez está imputada por terrorismo, sedición y conspiración, mientras que en el segundo enfrenta cargos por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. En primer proceso la pena mayor es de 20 años de cárcel y, en el otro, es de 10 años, aunque puede agravarse en modalidad de concurso de delitos. Paralelamente, Añez es procesada en jurisdicción de juicio de responsabilidades en cuatro casos: Senkata-Sacaba, crédito del FMI, Fundempresa y los decretos cuestionados por afectar la libertad de expresión durante la pandemia. “Se está llevando las acciones en las dos vías, no solamente tenemos los juicios responsabilidades, sino tenemos juicios ordinarios en curso en los cuales la justicia ha determinado que la señora Añez no tiene derecho a un juicio de responsabilidades. Estamos llevando adelante los dos caminos”, dijo el Ministro. Para los juicios de responsabilidades se requiere autorización de dos tercios de la Asamblea. El ministro Lima dijo que la Asamblea es un órgano independiente para administrar los juicios de responsabilidades, sin embargo, sugirió que el caso de Añez se trate en la próxima legislatura, puesto que se cambiará de autoridades directivas del Legislativo este noviembre. Recordó que, de acuerdo con la Ley 044, un caso de juicio de responsabilidades se archiva en caso de no conseguir los dos tercios en dos ocasiones en el mismo periodo legislativo. En ese marco, Lima señaló que el caso de Añez debe tratarse en la siguiente legislatura por temas procesal.