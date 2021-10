Alcaldes del eje van al paro y hay trabas en las otras capitales; gobernadores no acatarán o guardan silencio





09/10/2021 - 06:57:35

El Deber.- Los alcaldes de las tres ciudades más importantes del país consolidaron su compromiso para acatar el paro cívico del lunes; mientras que los alcaldes de las otras siete ciudades optaron por el silencio o la negativa. En el caso de los gobernadores, solo existe el compromiso del gobernador de Santa Cruz. Los alcaldes de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, Jhonny Fernández, Iván Arias y Manfred Reyes Villa, respectivamente, informaron por separado que irán a la medida de protesta, prevista para el lunes. Mientras que en Pando informaron que ese departamento celebra su aniversario de fundación el lunes 11 de octubre y por tanto, es feriado departamental. La Asamblea Plurinacional dispuso una sesión en esa región y sus autoridades se aprestan a oficiar de anfitriones en este festejo. En Chuquisaca, la Gobernación, que está en manos del opositor, Damián Condori, no acatará el paro porque las instituciones que se reunieron la tarde de este vienes decidieron no acatarlo, por tanto, el Gobernador respetará esa decisión. En Potosí, las entidades también decidieron rechazar el paro y el alcalde, el excívico y opositor al Gobierno, Jhonny Llalli, optó por el silencio; mientras que el gobernador, Jhonny Mamani, pertenece a filas del MAS y no acatará la protesta. En Oruro, el alcalde Adhemar Willcarani Morales, sobrino del expresidente Evo Morales, electo por el MAS, y el gobernador, Jhonny Vedia, también pertenece a filas masistas; así como el comité cívico de Oruro encabezado por Cecilio Pérez, también rechazaron la medida. A última hora se conformó un nuevo comité cívico que decidió apoyar el paro. Desde Tarija se informó que pese a que el Alcalde Johnny Torres es opositor, no se acatará el paro y se instruyó cumplir funciones el lunes; y el gobernador Oscar Montes no se pronunció al respecto por los conflictos locales que atiende. Las autoridades del Beni, tanto alcalde como gobernador, Cristhian Miguel Cámara Arratia y Alejandro Unzueta, respectivamente, ambos del Movimiento Tercer Sistema (MTS), prefirieron el silencio hasta la noche de este viernes. En La Paz, solo el Alcalde, Iván Arias, confirmó su participación de la protesta; la Alcaldesa de El Alto, Eva Copa, no se pronunció. Sin embargo, exteriorizó su deseo de defender el gobierno de Luis Arce. El Gobernador, Santos Quispe, rechazó participar en la protesta.