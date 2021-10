La familia de Vicente Fernández niega intención de desconectar al cantante





08/10/2021 - 18:27:48

Quién.- Los últimos días han circulado versiones preocupantes sobre el estado de salud de Vicente Fernández a raíz del accidente que sufrió el pasado mes de agosto en su casa (se cayó y se lesionó las cervicales). Los últimos reportes médicos difundidos por su familia afirmaban que el cantante de 81 años estaba alerta y era capaz de interactuar con otras personas a pesar de que seguía necesitando "apoyo respiratorio". Sin embargo, medios mexicanos han afirmado en las últimas horas que su esposa Cuquita estaría planteándose retirarle la respiración asistida para no alargar innecesariamente su sufrimiento. Ahora el mayor de sus cuatros hijos ha desmentido esta posibilidad insistiendo una vez más en que la evolución de su padre es lenta, pero positiva. "Nadie se va a desconectar. No se ha tomado ninguna decisión. Estamos todos unidos como familia esperando la respuesta favorable de mi padre", aclaró Vicente Fernández Jr. en un video que aprovechó para agradecer el cariño y apoyo de los fans. También ha añadido que su padre no se encuentra sedado, en contra de lo que se ha asegurado, y que está respondiendo bien al tratamiento sin que se hayan presentado complicaciones inesperadas.