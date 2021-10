Un hombre terminó con cemento en el corazón tras una cirugía





08/10/2021 - 18:20:30

Gizmodo.- Publicado recientemente en The New England Journal of Medicine, el caso de un paciente de 56 años que había tenido una complicación extremadamente rara de una cirugía en su médula espinal se ha hecho viral. El hombre terminó la operación con una arteria bloqueada con cemento. Cemento, corazón y cirugía no parecen, a simple vista, palabras que suelen estar unidas, pero eso es porque la mayoría de los mortales no conocemos muchas de las técnicas en medicina. Al parecer, y como consecuencia directa de un procedimiento que el paciente había sufrido una semana antes, los médicos habían tratado lo que se conoce como una “fractura de compresión vertebral”, una afección dolorosa en la que la parte de una vértebra se derrumba en sí misma, más comúnmente como resultado de la osteoporosis. Por esta razón, los doctores habían realizado una cifoplastia, un procedimiento en el que se inyecta un tipo especial de cemento en la vértebra para restaurar su altura normal y evitar que se derrumbe. Ocurre que en este caso, el cemento no se quedó en el hueso. La cifoplastia es un procedimiento relativamente seguro, uno donde tan solo el 2 por ciento de los casos terminan en complicaciones. Sin embargo, uno de los riesgos conocidos es la fuga de cemento del hueso y en los vasos sanguíneos que crean una embolia potencialmente mortal, exactamente lo que le sucedió a este hombre de 56 años. El cemento entró en sus venas, donde se solidificó en una embolia de 10 centímetros que terminó en su corazón, perforando su pared y perforando también su pulmón derecho. Tras experimentar dolor en el pecho y dificultades respiratorias durante dos días, el hombre acudió a urgencias donde los exámenes de rayos X y CT mostraron “un cuerpo extraño” dentro del corazón. Según el estudio publicado: El cuerpo extraño terminó perforando la aurícula derecha, la primera cámara donde la sangre venosa proveniente del resto del cuerpo ingresa al corazón, antes de pasar al ventrículo derecho y ser enviada a los pulmones para eliminar el dióxido de carbono y obtener oxígeno. Pero no se detuvo allí, empujando más allá del pericardio, el saco que rodea el corazón, y perforando su pulmón derecho. Cuentan los médicos que se prepararon para una cirugía de emergencia con el fin de eliminar la pieza de cemento que había perforado corazón y pulmón. Luego procedieron a coser el agujero que quedó en el corazón. Afortunadamente, el hombre no experimentó complicaciones del procedimiento y tuvo una recuperación completa un mes después.