Foro industrial: Pérdidas económicas por el contrabando superan los $us 3.000 millones





08/10/2021 - 10:39:59

ABI.- Las pérdidas económicas por el contrabando superan los $us 3.000 millones anuales y representan el 7% del Producto Interno Bruto (PIB), dijo el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, en su intervención en el Foro Semana Industrial de Bolivia, que se desarrolla en La Paz. Estudios reflejan que sólo en 12 líneas de productos (alimentos, bebidas y línea negra, entre otros) se supera los $us 1.100 millones Blazicevic afirmó que el contrabando genera grandes pérdidas al Estado boliviano por recaudaciones tributarias, ya que sólo por el IVA (Impuesto al Valor Agregado) de Importaciones la pérdida es superior a los $us 400 millones, lo cual genera inestabilidad laboral a los más de 600.000 empleos que genera el sector industrial, además que reduce los recursos del Gobierno para promover el desarrollo nacional. Por otra parte, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, —que presentó en el foro el marco normativo bajo el cual trabaja la entidad gubernamental— destacó la Ley 100, de desarrollo y seguridad fronteriza; la Ley 1053, de fortalecimiento de la lucha contra el contrabando y el Decreto Supremo (DS) 3540, que crea el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando. Vargas destacó la creación de 25 puestos de control militar en fronteras y anunció que se tendrán dos fuerzas de tarea conjunta para la lucha contra el contrabando en la frontera con Argentina. Según su informe, en 2019 y 2020 se realizaron 3.326 comisos, de los cuales 52 son superiores a 200.000 UFVs. Tanja Goodwin, economista Sénior del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, explicó que el escaso nivel de competitividad se origina en los bajos niveles de productividad de los países, lo que genera, a su vez, informalidad y contrabando en la economía. Detalló que el mayor obstáculo para la formalización es la regulación laboral y los altos costos salariales, por lo que planteó políticas para promover la formalización como ser regulaciones impositivas, regulaciones laborales, regulaciones financieras y del sistema de protección social, y mejorar la calidad de la educación. “Hoy, y para nuestras futuras generaciones, debemos sumar esfuerzos para reactivar nuestra economía y aportar al progreso de nuestro país”, subrayó, Blazicevic.