LEGO saca una reproducción del Titanic de 9.090 piezas, su modelo más grande y bate otro récord





08/10/2021 - 09:59:24

RT.- El Grupo LEGO ha lanzado al mercado una realista réplica del famoso barco Titanic. Desde el 7 de octubre los aficionados al juego de construcción pueden recrear de forma detallada el lujoso transatlántico con ladrillos de LEGO 110 años después de que el barco fuera botado en 1911 en Belfast. Hasta la fecha, el Titanic de LEGO es uno de los modelos más grandes de los que ha producido la firma. Compuesto por 9.090 piezas, bate el récord que hasta ahora ostentaba el Coliseo romano de LEGO, formado por 9.036 ladrillos. El honor de ser el kit de LEGO con más piezas pertenece a LEGO Art World Map, compuesto por 11.695 ladrillos, pero este en realidad no es un modelo, sino un mapamundi de 105 centímetros de largo y 65 de alto que se puede colgar en la pared. El barco se divide en tres secciones que hacen visibles otros detalles, como varios compartimentos interiores, la reconocible escalinata de primera clase, que se extiende por seis cubiertas, el salón comedor de estilo jacobino e incluso un salón para fumadores. En las cubiertas inferiores los aficionados encontrarán una réplica de la sala de máquinas. El gran tamaño del modelo permitió a los creadores añadir no solo un increíble número de detalles, como botes salvavidas, grúas de carga, piscinas y cubiertas de paseo, sino también características funcionales, como anclajes que se pueden elevar y bajar, y un mecanismo para ajustar la tensión de las cuerdas entre los mástiles. "Cuando fue botado, el Titanic era el pináculo de la ingeniería náutica, el vehículo en movimiento más grande jamás creado. Ha sido un viaje increíble recrear esta icónica embarcación a partir de ladrillos de LEGO, utilizando planos de hace más de un siglo", comentó Mike Psiaki, maestro de diseño en el Grupo LEGO. 9,090 pieces. 1.3 meters long (4 ft. 5 in). One LEGO Titanic building project! https://t.co/guhn2isu17 pic.twitter.com/jszY6C4MtC — LEGO (@LEGO_Group) October 7, 2021 "Diseñar el Titanic de LEGO con tal foco en el gran número de detalles y en la escala, y también en la exactitud, nos ha permitido crear una de las experiencias de construcción más desafiantes hasta la fecha. Sabemos que a aquellos que les gusta construir con LEGO y a los entusiastas de los barcos de todas las edades les encantará construir el conjunto y exhibirlo en sus hogares", concluyó Psiaki. La réplica, que mide más de 1,3 metros de largo, incluye una placa con el nombre del barco, lo que lo hace ideal para la exhibición. El nuevo modelo está disponible para pedido anticipado a partir del 1 de noviembre y para la venta general a partir del 8 de noviembre en las tiendas LEGO y en línea por 629,99 dólares.