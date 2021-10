Reyes a Chávez: Revisar actas electorales no es su atribución





08/10/2021 - 08:05:30

Página Siete.- El diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes le dijo al procurador Wilfredo Chávez que revisar actas electorales no es una de sus competencias. El legislador anunció que fiscalizará a esa autoridad y elevará peticiones de informe. “Al procurador general no le compete la revisión de ninguna acta, porque estaría en otro caso abarcando otras funciones que no son parte de sus atribuciones”, declaró Reyes a Página Siete. El procurador Chávez anunció que 40 estudiantes de último año de las carreras de informática de la UMSA y la UPEA revisarán las actas de los comicios fallidos del 20 de octubre de 2019. “Hemos calculado que en una semana terminamos”, anunció. El diputado Reyes sostuvo que la auditoría de la Organización de Estados Americanos, incluso el informe de la pericia española encargada por la Fiscalía, habla de la destrucción sistemática de la evidencia tecnológica como la física. “En todo caso no van a poder recopilar las actas porque han sido quemadas el 2019 por instrucciones del Gobierno. Sería que van a armar una farsa, que van a sustituir estas actas quemadas por otras. En todo, caso no tiene credibilidad alguna al haber pasado ya dos años. Nosotros como Comunidad Ciudadana condenamos esta injerencia, este accionar del procurador que no tiene sentido alguno cuando ya hubo un cierre de la elección de 2019, ratificado por el Parlamento masista también con dos leyes, la 1266 y la 1270”, dijo.