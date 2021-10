Reyes Villa a Cox: No se va a hacer su capricho, el poder judicial no debe escuchar a un perdedor





Opinión.- El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, arremetió contra el Viceministro de Régimen, Nelson Cox, e indicó que “no porque haya perdido se va a hacer su capricho”. El edil cuestionó la visita de la autoridad gubernamental a Sucre. “No es posible que un viceministro, una autoridad del Estado vaya a presionar. No porque haya perdido se va a hacer su capricho. El poder judicial no debe escuchar a un perdedor”, dijo Reyes Villa al momento de dirigirse a la ciudadanía desde el balcón de la Alcaldía. Además, Reyes Villa dijo que continuará trabajando en la institución edil y le pidió de forma directa al Ejecutivo a evitar la confrontación. “Voy a seguir buscando la unidad, eso tiene que entender el Gobierno”, indicó. La audiencia que buscaba amparo constitucional a favor del edil en el caso El Sillar alternativo duró más siete horas y la determinación final por una Sala Constitucional en Sucre fue negar la tutela al alcalde Manfred Reyes Villa. Sin embargo, se le otorgó medidas cautelares lo que dejó nuevamente en suspenso el mandamiento de condena contra el edil hasta que el caso sea revisado por el Tribunal Constitucional Plurinacional.