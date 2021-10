Los interculturales y campesinos tienen más tierras que indígenas





08/10/2021 - 07:56:30

El Deber.- Según la información presentada ayer por la Fundación Tierra a la columna de la XI Marcha Indígena de los Pueblos de la Amazonia, Oriente y Chaco Boliviano, los campesinos e interculturales poseen el 27% del total de los predios saneados en Bolivia, mientras que el 28% son Tierras Comunitarias de Origen (TCO), un 31% son fiscales y el 14% pertenecen a la mediana empresa. El director de la Fundación Tierra, Alcides Vadillo, señaló que los datos están incompletos porque esta institución no cuenta con una información completa como la que tiene el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). “Ellos son muy celosos (con sus datos) porque hasta a ustedes (indígenas) les niegan esa información cuando debería darla. Pero hemos obtenido parte de los datos”, dijo. En lo referente a territorio indígena, Vadillo afirmó que en tierras bajas, que abarca la Amazonia, Oriente y Chaco boliviano, se tienen 58 TCO tituladas, en cambio en la zona andina, existen 138 TCO. “En cantidad de tierras se cuenta con 12 millones y medio de hectáreas en tierras bajas, mientras que en la zona andina hay 11 millones y medio”. El vocero del Parlamento Indígena y líder de la marcha, Marcial Fabricano, destacó la investigación brindada por la institución y agregó que “estos datos son los que queríamos para poder dialogar con las autoridades en una audiencia y no pasó nada. Gracias a Dios existen instituciones que tienen la función y misión para que nos puedan dar esa información”, señaló el dirigente. Reunión postergada Por otro lado, el vocero de la marcha, Abdón Justiniano, dijo que desde que llegaron a Santa Cruz de la Sierra, hace ocho días, no se han dado avances en la negociación con el Gobierno central a pesar de que se enviaron dos invitaciones al presidente Luis Arce Catacora para que acuda al encuentro de los marchistas, ubicado en los predios del coliseo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). “El Gobierno, a través del viceministro (de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos) está pidiendo que fusionemos nuestra Agenda Nacional con la Cidob (paralela). Nosotros queremos decirle al país, bien claro, que no estamos para que nos condicionen porque no somos sus empleados públicos, más bien ellos lo son y tienen que obedecer al llamado de los ciudadanos”, expresó. También se refirió a los avances que hay entre el Gobierno del MAS con la Cidob diciendo que es una “agenda político partidaria”, debido a que responde a los intereses del oficialismo. “Llama la atención cuando el presidente (Arce Catacora) dice que ya se está avanzando (en las negociaciones) un 80% con su Cidob”. Agregó que si sus pedidos no son escuchados, comenzarán con la radicalización de medidas. La primera de ellas fue la marcha pacífica, realizada el pasado miércoles en la noche. Distinción municipal En la sesión del Concejo Municipal cruceño, realizada ayer en la tarde, se aprobó declarar como “visitantes distinguidos” a los marchistas. El reconocimiento, que fue aprobada por nueve de los 11 concejales presentes, será entregada en los próximos días. El concejal por Demócratas, Manuel Saavedra, dijo que es importante que el legislativo entregue el reconocimiento. “Porque estos ciudadanos han marchado más de 600 kilómetros, para exigir respeto a sus territorios avasallados, a su cultura, a la naturaleza, a sus derechos”.