Fue quemada, golpeada y agonizó 2 horas: el calvario de la niña Marilyn





08/10/2021 - 07:53:22

Página Siete.- Durante sus 18 meses de vida, la niña Marilyn (nombre convencional) sufrió un calvario a causa parte de su familia. El pasado domingo, su tía Carmen Rosa M. la golpeó brutalmente en una casa ubicada en el Plan 3.000 de Santa Cruz de la Sierra. La niña fue rescatada pero no sobrevivió a la violencia. Hace unos meses, la pequeña fue quemada en gran parte de su cuerpo con ácido por su madre. Ante este brutal ataque, la niña fue entregada a sus tíos. “Tenía diferentes quemaduras efectuadas por su madre”, informó el fiscal Winsor Ortiz y añadió que por esa agresión, la niña recibió 50 días de impedimento. Ante esa situación, la justicia envió a la madre de forma preventiva por seis meses al penal de Montero. “Tenemos entendido que la niña ya fue agredida por su madre y ahora por su tía”, aseguró Ortiz. Como consecuencia de la última agresión, la niña sufrió graves lesiones y agonizó dos horas antes de morir. La tragedia ocurrió el domingo en la capital cruceña. De acuerdo con el formulario del reporte del caso, documento al cual tuvo acceso Página Siete, el examen externo que se realizó a la víctima evidenció signos de violencia, hematomas en la espalda y lesiones a simple vista en la parte posterior de la cabeza. Según el reporte, la tía acusada contó que el domingo cerca de las 14:00, la niña lloraba mucho y por eso “le dio unas palmaditas en la cabeza para que se calle”. Relató además que la golpeó en dos oportunidades ese mismo día. La pequeña no dejaba de llorar y comenzó a vomitar por la nariz y por la boca. Al ver esa escena, la acusada declaró a la Policía que “pidió auxilio a la vecina de la casa del frente para trasladar a la niña al hospital”. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) EPI 3, Jhimmy Saavedra, contó que en este centro el persona de salud indicó que no podría atender a la niña. Entonces, la tía retornó con la víctima a su casa. Supuestamente volvió a la vivienda para sacar los papeles de la bebé y esperó a su marido porque no tenía dinero. Mientras esperaba la llegada de su esposo, dejó durmiendo a la niña en la cama. Entonces, la pequeña comenzó a agonizar. El informe policial indica que, según las declaraciones de la tía, la bebé en ese momento todavía dormía, pero después de dos horas, ya no. Por esa razón, la acusada tomó un short y un pañal para tomar un taxi y llevarla un hospital. La víctima fue trasladada al hospital Los Pocitos, donde el médico informó que la niña ya no tenía signos vitales. El director de la Felcv indicó que la niña “agonizó dos horas antes de morir” porque el hecho sucedió a las 16:00 y fue trasladada al hospital a las 18:00. Debido a esa situación, el personal del establecimiento de salud llamó a la Policía. Los uniformados aprehendieron a la mujer de 26 años de edad por el delito de infanticidio. El examen médico-forense estableció que la niña de apenas 18 meses falleció por hematoma subdural, politraumatismo y asfixia intrínseca por contenido gástrico. Saavedra aseguró que con el informe forense se cae la versión de la acusada. “Estas agresiones no se producen por una palmadita; es decir que han tenido que ser golpes muy fuertes que ocasionaron primero un sufrimiento y posteriormente la muerte”, explicó el jefe policial. De acuerdo con la abogada penalista y fundadora de la Red Ciudadana Contra el Infanticidio y Abuso Sexual Infantil, Jessica Echeverría, aparentemente la pequeña fue víctima de maltrato durante todo el tiempo que vivió con los tíos. “Por eso es que se conoce que ella tiene marcas de heridas ya pasadas en su cuerpo”, sostuvo. Efectivamente, el formulario del reporte del caso indica que la niña presenta lesiones antiguas en los miembros superiores e inferiores, además de fluidos nasales. Luego de la audiencia cautelar, Carmen Rosa M. fue detenida de forma preventiva en el penal de Palmasola por 180 días. Las autoridades también investigarán a la pareja de la acusada, el tío de la niña, para conocer si él conocía de estas agresiones. Echeverría solicitó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que antes de entregar a un niño a la familia ampliada, se realice una investigación minuciosa. “Se debe hacer entrevistas a la gente que los conoce y a los vecinos para ver si ellos son agresores. Además, se tiene que hacer un examen psicológico y social a los familiares que tengan la custodia”, dijo la jurista. Para evitar la continuación del círculo de violencia, las autoridades responsables de este tipo de casos no deben dar la custodia de un niño a “cualquier familiar”, recalcó la abogada.