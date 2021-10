Tomasa Medina revela que no puede volver a su comunidad porque recibe amenazas







08/10/2021 - 07:40:24



Correo del Sur.- Tomasa Medina, la productora de coca de Arapata de origen afroyungueño que se hizo conocida por el carisma que derrochó durante los conflictos de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), reveló que ya no volvió a su comunidad porque es amenazada por la gente del grupo liderado por Elena Flores, exdirigente de la asociación y que es afín al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Por el momento a mi comunidad no sé cuándo retornaré, a veces no tengo dónde alojarme, una señora me está hospedando, cuidando, me está ayudando económicamente con pasajes y comida porque otra dirigente me tenía con amenazas, no por cobarde, sino por defender la institución”, aseveró Tomasa.

“Me amenazaban en mi comunidad como aquí, eso he percibido por la gente de la otra dirigente, de la señora Elena Flores, y hasta ahora sigo corriendo peligro por la forma en que participo, la gente me tiene envidia, me tiene bronca mucha rabia”, añadió en entrevista con cadena A.

Los videos y fotos de Tomasa se hicieron virales en redes sociales al mostrarla bailando para los policías al ritmo de una morenada al que ella misma le puso la letra. “Aunque son motines, igual los quiero”, se escuchaba en parte de la canción y según Tomasa, gustó a los policías.

“’Aunque nos estén haciendo este daño, aunque son motines no les voy a guardar rencor ni odio y para que mis hermanos se sientan orgullosos les voy a regalar esta morenada’, y participé delante de la Policía”, relató.